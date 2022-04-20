美福提1000萬「敦親睦鄰」 自救會：發禮券強迫消費？

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
美福倉儲大火賠償金額今天出爐，自救會批評「睦鄰金」根本在摸頭，不會認同。資料照。圖／市府提供
美福倉儲大火賠償金額今天出爐，自救會批評「睦鄰金」根本在摸頭，不會認同。資料照。圖／市府提供

美福倉儲大火影響附近居民，桃園市長鄭文燦今天在市政會議3度道歉，也表示美福「敦親睦鄰」補助共1000萬元，將把27個鄰里納入補助範圍，核心區再分2級發禮券，將造冊發放。對此，美福大火公害自救會強調，不認同「睦鄰金」的摸頭做法，並質疑「市府道歉了？美福呢？」

自救會透過聲明強調，「美福大火是公害」，他們要的不是睦鄰金而是賠償金，就算是睦鄰金，南崁居民臭了40天，賠償加睦鄰只有1000萬，根本是把南崁人民當成次等公民。

自救會表示，美福要給鄰近住戶（內厝、長興及瓦窯里共4270戶）禮券賠償，但「附近工作的民眾呢？每天通勤經過美福的上班族呢？」且禮券買不回健康，連一台空氣清淨機的耗材都買不到，發禮券不過就是強迫消費。

自救會也批評市府環保局，始終沒提供詳細空汙數據，到底影響範圍多大，臭味、有機揮發物、pm2.5的數據都被藏起來，現在隨便編一個受災範圍就要人民買單，還有更多未知的受災戶呢？

自救會表示，小老百姓生活這麼辛苦，政府卻不對賠償訴求回應，反而還要人民自尋途徑，只給一些表面好處想粉飾太平，自救會會堅持到底，陳抗與訴訟並行，「因為沒有一個人願意想有美福這樣的惡鄰居！美福不是睦鄰，是惡鄰！」

自救會 禮券

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