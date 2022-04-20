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南庄花卉節「向左走、向右走」 26處亮點賞花遇見浪漫
春天的苗栗縣南庄鄉繁花似錦，今年南庄花卉節打造4處大型花卉藝術打卡點，串連22處花卉地景，結合餐桌、市集、音樂會、下午茶、小旅行等花卉主題活動，觀光局參山國家風景區管理處邀遊客「向左走、向右走」遇見浪漫。
南庄花卉節連續第4年舉辦，將於4月23日至5月22日登場，參山處長曹忠猷、苗栗縣副縣長鄧桂菊、水土保持局台中分局長邱啓芳，及南庄鄉長羅春蓮等人今天在南庄遊客中心廣場啟動，安排藝文表演活動，現場已有旅行業者慕名踩線，規畫推出相關遊程。
今年以「向左走、向右走」的浪漫故事軸線，「向左走」與南庄傳統相遇，「向右走」翻轉南庄印象，在遊客中心、情人巷、南江水岸廣場、蓬萊溪護魚步道，打造4處大型花卉藝術打卡點，並串連周邊在地協會、部落、學校22處花卉亮點。
曹忠猷說，4處大型花卉藝術打卡點主題，分別是「相遇」、「相守」、「陪伴」及「想念」，南庄國際慢城到處可以看見花開，轉個角遇見浪漫，花卉節活動並結合餐桌、市集、音樂會、下午茶、小旅行等。
此外，花卉節也包裝部落獵人步道、射箭、燒烤、部落美食、生態體驗等，帶領小型旅遊團體深入部落了解部落文化，相關資訊上2022南庄花卉節網站（http://www.nanzhuangflowerfestival.com.tw/ ），或臉書粉絲專頁「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」查詢。
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