桃市府提美福火災補償方案 自救會發起人批作法荒謬

桃園市美福火災惡臭超過一個月，市府今天提出詳細補償方案，要依泰豐輪胎模式發放現金給各里，另也分級每戶發禮券給居民，總計約1000萬元；自救會發起人郭姿秀批，泰豐火警才3天，加倍補償仍不合比例，且居民拿禮券、里拿現金的作法也十分荒謬，居民恐難買單，將繼續連署活動。

美福大火災害自救會發起人郭姿秀不滿表示，市府依泰豐模式發放「補償金」，但泰豐火警才3天，美福卻整整影響周邊地區3至40天，明顯不合比例，且當年賠償加捐贈總金額逾5000萬元，美福案卻只有1000萬元，居民恐沒辦法買單。

郭姿秀說，市府發給各里「現金」，卻給民眾「禮券」，且還分級發放，補償民眾還要設限制「十分荒謬」，而發放現金給各里，雖有限制用途但卻不直接發給居民，在選舉將至之時，只怕別有用心。

郭姿秀表示，市府應表態美福案到底是「賠償」還是「睦鄰」，稱「睦鄰」等於是說美福無須負責，後續恐難談下去，自救會將擬定更完整的回應聲明，連署活動也會繼續。

市長鄭文燦今在市政會議提出美福補償方案，將依空氣品質模式模擬，採最大範圍估算出受影響的27個鄰里，包括蘆竹區24里、龜山區3里，比照前泰豐輪胎及敬鵬火災賠償案再加倍，預計第1級30萬元、第2級20萬元、第3級10萬元，由各里向所在公所申請「補償金」，作為環境維護清潔等用途使用。

鄭文燦說，針對臭味影響程度，並將第1級核心里再區分2級，長興里、瓦窯里共計4270戶，每戶發放1000元禮券；另美福附近南山路二段21巷至192巷、南山路二段205巷22弄、26弄；長安路二段120巷、榮安路之長安路二段至榮安路8號、南山路二段21巷延伸線至榮安路8號等共79戶，影響較大，每戶再加發2000元禮券，邊界地帶的區域將由蘆竹區公所以177萬2000元保留款，作為微調賠償的金額，總金額預計達1000萬元。