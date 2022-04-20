月休15天！苗栗縣3大消防分隊好幸福 5月1日起試辦

消防員常有超時工作現象，苗栗縣長徐耀昌、消防局長匡夢麟今天宣布，5月1日起苗栗、頭份、竹南消防分隊試辦勤一休一，月休15天，基層消防人員士氣大振，認為可以有更多的家庭及社交生活時間。

消防署規定消防人員基本勤二休一，即月休10天，苗栗縣消防局現行1個月輪休12天、外宿1天，其他全天候執勤或待命，徐耀昌今天上午視察消防局，他偕同匡夢麟宣布消防局檢討人力，30人以上的苗栗、頭份、竹南消防分隊，5月1日起勤一休一，其他17個分隊則調整到輪休13天。

消防局模擬演練住宅火災，大門深鎖且有1名老翁受困，屋內密布煙霧，消防人員破門而入，運用熱顯像儀、搜索照明繩、可攜式空氣呼吸器、救援短板，及多功能供氣包，快速救出受困老翁，過程相當逼真，徐耀昌大為肯定。

匡夢麟說，5月1日試辦的新制，並不會影響每個月最高超勤加班費17000元的領取，超勤時數可以換補休，對於消防人員是一大福利，更要訓練惕厲精進救災救難技巧，不僅保護自己，也是回報徐縣長對縣民好，3大分隊試辦可行，將會擴大到其他17個分隊實施。

消防局指出，一般公務員一個月平均工時是176小時，而消防員432小時以上，且只給固定的超勤加班費，超過的時數換嘉獎奉獻國家，試辦新制3大分隊月休15天，其他17個分隊也可以休13天，一些消防人員認為可以有更多的家庭、社交生活，有助於身心健康。