桃園環保局獲中央13考核大獎 鄭文燦肯定防治汙染成果

桃園市長鄭文燦今天在市政會議肯定環保局獲中央機關環境保護績效考核13項大獎的表現，讚賞市府團隊積極面對過去環境治理所累積的問題，用心解決城市發展中所遇到的挑戰。

這13項大獎包括環保署「直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核績優機關」特優、行政院頒發「向海致敬－海岸清潔維護計畫」特優、海洋保育署頒發「海洋環境管理」特優，以及「土壤及地下水污染整治」、「因應氣候變遷行動」、「空氣品質維護改善」、「水污染防治」、「資源回收」等特優及優等獎項。

鄭文燦表示，在海岸管理、濕地保育、空汙減量、水汙防制、土壤復育、綠色生活推廣、減碳規劃、資源回收、各區環境清潔等方面，環保局提出許多創新作為，外界也看到桃園在環境治理上的進步，獎項更是對市府團隊的肯定。

鄭文燦說，即使有突發的單一汙染事件對環境造成影響，市府仍盡全力做好事前預防及事後的復原及處分，整體而言，桃園環境治理持續提升，包括市府團隊、地方組織、民間企業，共同決定邁向環境永續的目標，因此桃園也在110年（2021）得到「TCSA臺灣永續行動獎」3個獎項及「地方政府–永續發展自我檢視報告」金獎，代表桃園的努力受到肯定。

桃園升格前發生鎘汙染及地下水汙染事件，全市列管汙染農地高達342公頃，限制耕作超過20年，市府在過去7年中，運用環保署補助經費，推動預算達9億7000萬元的整治計畫，進行4期農地汙染改善工作，去年10月將342公頃汙染農地全數完成復育，恢復開放種植申請，是相當不容易的成果。

鄭文燦提及空汙防制方面，桃園升格7年來，PM2.5平均濃度降至每立方公尺13.4微克，低於全國平均標準15微克；截至111年初，桃園碳排放也較升格前減低了14%，桃園於國際碳揭露計畫（CDP）中連續3年（2019至2021年）獲評為A級城市，顯現在空汙減量上已有具體成果。

鄭市長並說，水汙管制方面也創全國先例，針對主要溪流劃設重金屬排放總量管制區，兩大溪流，南崁溪流經龜山工業區，黃墘溪流經中壢工業區，皆劃設為廢（汙）水排放總量管制區，促使印刷電路板及跟電子產業必須落實減汙、減排、低碳、高值，邁向綠色生產方向。