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疫情攪局母親節活動 竹縣9鄉鎮市取消表揚大會

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣今年共有18位獲縣府表揚的模範母親，縣長楊文科（前排左四）與縣長夫人甘秀美（前排左三）4月19日訪視竹北市86歲模範母親羅許叁妹（中），頒贈祝賀匾額、琉璃獎座及3M空氣清淨機等祝賀禮品。圖／新竹縣政府提供
新竹縣今年共有18位獲縣府表揚的模範母親，縣長楊文科（前排左四）與縣長夫人甘秀美（前排左三）4月19日訪視竹北市86歲模範母親羅許叁妹（中），頒贈祝賀匾額、琉璃獎座及3M空氣清淨機等祝賀禮品。圖／新竹縣政府提供

下個月就是母親節，依慣例新竹縣府及各鄉鎮市將提前辦理母親節表揚活動，今年卻受新冠肺炎本土疫情案例大爆發影響，除了縣府本就未辦理大會，其他包含竹北等9鄉鎮市均取消群聚表揚活動，改地方首長或里長將匾額、禮品「快閃」親送到府，不過仍有4鄉鎮表示，維持原訂辦理表揚活動，中央規定若有調整將配合辦理。

新竹縣今年共有18位獲縣府表揚的模範母親，分別是竹北2位，12鄉鎮各1位，新竹縣工商婦女服務協會推舉2位，加上新增的新住民代表1位和身障家庭代表1位。社會處表示，縣府自2年前就將大會改為到府表揚，今年同樣如此，4月19日至5月4日由縣長楊文科逐一拜訪，頒贈祝賀匾額、琉璃獎座及3M空氣清淨機等祝賀禮品，減少群聚風險。

因應疫情嚴峻，竹北市公所宣布取消原訂於5月1日辦理的「111年模範母親表揚大會活動，竹北市今年共有50位模範母親，竹北市長何淦銘表示，考量部分獲推薦的長輩沒有施打疫苗，所以決定取消「群聚」表揚大會，改在2周內將致贈匾額及相關禮品親送到獲獎長輩家中，減少長輩染疫風險。

除了竹北，包含湖口、新豐、新埔、竹東、寶山、五峰、北埔、芎林，也取消鄉鎮市模範母親表揚大會或群聚活動，換成鄉鎮市長到府表揚，其中新埔鎮更乾脆改由里長到公所領取表揚狀、禮品後，幫忙送到鎮內19位模範母親家中，減少複雜人員流動。竹東鎮雖然取消大會，卻仍維持拍全家福傳統，4月30日將請願意拍全家福的模範母親家庭到竹東樹杞林文化館分流照相，以表祝福。

不過關西鎮則因有鎮民反應難得獲得模範母親表揚，若只是在家裡拍拍照沒意思，公所考量民情最後決定還是要在4月30日辦活動，讓大家與模範母親字樣合影留念，不過活動取消聚餐。尖石鄉則將與5月7日桐花祭活動合辦，場地不僅選在公所前廣場戶外空間，也取消自助餐。另外，峨嵋鄉、橫山鄉則分別暫訂於5月1日及5月7日舉辦表揚活動，不過2公所皆強調疫情變化快速，這段期間仍會視中央疫情規範做調整。

新竹縣今年共有18位獲縣府表揚的模範母親，縣長楊文科（前排左四）與縣長夫人甘秀美（前排左三）4月19日訪視新豐鄉68歲模範母親魏秀榮（前排中），頒贈祝賀匾額、琉璃獎座及3M空氣清淨機等祝賀禮品。圖／新竹縣政府提供
新竹縣今年共有18位獲縣府表揚的模範母親，縣長楊文科（前排左四）與縣長夫人甘秀美（前排左三）4月19日訪視新豐鄉68歲模範母親魏秀榮（前排中），頒贈祝賀匾額、琉璃獎座及3M空氣清淨機等祝賀禮品。圖／新竹縣政府提供
新竹縣今年共有18位獲縣府表揚的模範母親，縣長楊文科（前排左四）與縣長夫人甘秀美（前排左三）4月19日訪視竹北市88歲模範母親邱彭紅妹（中），頒贈祝賀匾額、琉璃獎座及3M空氣清淨機等祝賀禮品。圖／新竹縣政府提供
新竹縣今年共有18位獲縣府表揚的模範母親，縣長楊文科（前排左四）與縣長夫人甘秀美（前排左三）4月19日訪視竹北市88歲模範母親邱彭紅妹（中），頒贈祝賀匾額、琉璃獎座及3M空氣清淨機等祝賀禮品。圖／新竹縣政府提供

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