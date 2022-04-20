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美福倉儲大火賠償金額分配揭曉 鄭文燦市政會議3度道歉

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
環保局長呂理德說明美福倉儲大火空汙、廢汙處理和重罰過程。記者鄭國樑／攝影
環保局長呂理德說明美福倉儲大火空汙、廢汙處理和重罰過程。記者鄭國樑／攝影

桃園市蘆竹區公所上午在市政會議中，提出美福倉儲大火的善後社會責任，對於業者提出1000萬元自行界定為敦親睦鄰金，蘆竹區長蔡世志在會議上說明，受害影響範圍劃分為27個里，按程度分為3級，其中24個里在蘆竹區，3個在龜山區，比照泰豐輪胎、敬鵬工業大火金額比例加1倍辦理：

第1級3里，每個里15萬元乘2等合計90萬元，第2級5里各10萬元乘2合計100萬元。第3級（蘆竹）8里5萬乘2為80萬元；龜山列為3級的3里為30萬元，蘆竹區還有8個里比照第3級合計80萬元，27個里合計380萬元

第1級3個里内厝、長興及瓦窯里合計4270戶，每戶另外發1000元禮券；另美福周遭附近南山路2巷至192巷、205巷至205巷26弄，長安路二段與南山路二段交界至120巷、榮安路與長安路二段交界,共計約79戶（以實際資戶籍料為主）加發每戶2000元禮券，禮券合計442萬8000元由户政單位造冊，交由里辦公處協助發放，區公所部分保有177萬2000元，全數總計1000萬元。

蔡世志說明時指出，以上除禮券發给各户，其他金額必需由各里向公所申請作為環境護、環境保護及環境教育等相關用途使用。美福1000萬元還沒有撥款，等區公所收到款項以後會立即按上述分配辦理。

市政會議上，環保局也提出美福倉儲大火空氣汙染、廢棄物汙染兩者處理的結果，總計罰款600萬元。

對美福拿出1000萬元的社會責任，鄭文燦在市政會議用「賠償」說明，美福4樓、6樓的肉品等廢棄物就高達5700公噸，市政府在中央協助下規畫運往4座焚化廠、掩埋場，還有4處再利用機構處理好以後，再轉送掩埋、焚化廠，一共有8個機構，桃園的焚化廠要挪出100噸的處理量都很困難，所以這種大量再去化的工作一定是跨縣市，環保局一定要把這種經驗做成分析計畫，而且要想辦法處理的速度要更快。

鄭文燦強調，（處理廢棄物）時間就是影響居民生活品質的重要因素之一，他3度在會議上表示，要代表市政府對蘆竹南崁的居民深深致歉，雖然空氣品質監測PM2.5只有微量的變化，但是在生活上味道聞得到，對生活就是有影響，他認為這樣的影響還是要賠償，所以還是要跟居民道歉，也要求蘆竹、龜山兩個區公所，充分運用這筆賠償金。

鄭文燦說，美福大火之後市政府向中央要求修正大型倉儲的建築法規，未來都發局受理業者重建申請的時候，中央法規如果還沒有修正，市政府也要嚴格把關，像這種密閉式的倉儲沒辦法進入搶救，連「美洲豹」消防車也沒辦法穿透外牆，調吊來全省唯一的「大鋼牙」還要經過改裝，才能順利拆除6樓以上的外牆，未來建築法規消防方面一定要加強這方面的審查。

環保局確認美福倉儲廢棄物昨天清運完畢。圖／桃園市政府新聞處提供
環保局確認美福倉儲廢棄物昨天清運完畢。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦昨天前往美孚現場了解最後的清運狀況。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦昨天前往美孚現場了解最後的清運狀況。圖／桃園市政府新聞處提供
美福倉儲大火影響的受災戶分為3級。記者鄭國樑／攝影
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禮券 鄭文燦

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