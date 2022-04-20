國民黨八德議員初選民調出爐 張碩芬、楊朝偉出線

國民黨桃園市八德區市議員初選民調結果，今天上午10點出爐，由張碩芬、前議員楊朝偉出線，八德區共提名3席，除了現任市議員朱珍瑤經評鑑優先獲得提名外，總共有5人角逐2席，競爭激烈。

國民黨八德區市議員初選，共有6人登記，提名3席，其中現任市議員朱珍瑤已獲評鑑委員推薦，並經桃園市委員會通過，送黨中央核定中，其餘兩席由賴立竹、張碩芬、古俊庭、趙宏勳、楊朝偉5人爭取2席提名。

市黨部17日至19日舉辦桃園市第三選區（八德區）市議員初選民調，民調結果由張碩芬63.967%（含新人加權）奪冠、楊朝偉38.389%（含新人加權）居次，兩人支持率分居前兩名而勝出。市黨部表示，提名人選與民調結果，將送桃園市委員會通過後，報請中央核定公布。