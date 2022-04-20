國1頭份第二交流道案 地方支持科東二路、北橫公路全套

國道1號苗栗縣頭份交流道尖峰時段交通飽和，縣府委託增設第二交流道可行性評估，地方意見支持科東二路、縣道124丙線（北橫公路）增設全套交流道，縣府納入並提報高速公路局審議。

苗北地區頭份、竹南發展快速，國1頭份交流道上、下班尖峰時間交通量龐大，縣府評估台灣積體電路製造股份有限公司（2330）先進封測廠，將於竹南鎮大埔特定區即將啟用，預期人口、車流將持續增加，縣款400萬元委託可行性評估，完成期末報告，及2次地方說明會。

縣府指出，可行性評估提具國1約108公里處隆頂街增設全套、半套交流道，國1約109公里科東二路增設全套、半套交流道，及國1約114公里北橫公路全套、半套交流道案，地方說明會意見，支持科東二路、北橫公路增設全套交流道案。

其中，科東二路案因距離頭份交流道小於2公里，不符增設交流道先決條件，參考新竹交流道模式，在國道主線兩側設置集散道，使車流於集散道匯集，降低國道主線交通衝擊，增設完整4支匝道銜接新闢雙向6車道聯絡道。

新闢聯絡道自台1線、科東二路口起往東延伸，以高架方式跨越國道主線，再緩降至平面，並研議銜接至興隆路，服務高速公路東側居民交通需求，總工程經費約52.06億元。

此外，北橫公路案增設4支匝道，以高架方式跨越國道主線後，銜接在北橫公路地下道兩側，因鄰近中港溪，地勢較為低漥，需額外考量地下水位，避免影響北橫公路地下道、高速公路主線結構，及南入匝道鄰近台灣中油公司中港溪天然氣隔離站限高等課題，總工程經費約38.83億元。

縣府指出，頭份第二交流道可行性評估，最快下個月提報高速公路局審議，縣府爭取納入高速公路局國1五楊高架延伸頭份計畫，一舉解決頭份交流道及周邊道路壅塞問題。