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擬參選人狂撥21通電話預約疫苗 竹市府：可直撥專線

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨文傳會副主委、竹市議員擬參選人何志勇（左）今天與團隊成員直播預約疫苗過程。圖／何志勇提供
國民黨文傳會副主委、竹市議員擬參選人何志勇（左）今天與團隊成員直播預約疫苗過程。圖／何志勇提供

疫情升溫，即將投入年底新竹市議員選戰的國民黨文傳會副主委何志勇今天在臉書直播「預約疫苗」過程，最後打到第21通電話才成功預約，質疑身為科技重鎮的新竹市的疫苗預約系統，還停留在「撥接時代」。對此，竹市府回應，可直播疫苗專線03-5355137由專人協助。

何志勇說，他的團隊夥伴尚未接種第三劑，今天下午陪同夥伴電話預約新竹市合約診所疫苗，但診所人員幾乎都表示「已預約額滿」或是「已無疫苗」，直到打第21通電話後，才預約成功。

何志勇認為，新竹市的防疫專區網頁沒有即時更新的預約狀況，也不像新北有表單可預約，若全部額滿，豈不是市民得打44通電話後，才發現徒勞無功，且衛生所也無法預約，可能白跑；對合約診所來說，也因此必須接聽許多無效電話，徒增社會成本。

新竹市政府說明，建議民眾可直接撥打疫苗專線03-5355137，專人會說明目前還有哪些診所可以預約。疫苗配發部分，BNT疫苗全台缺貨，莫德納確實許多診所已經接種完畢，預計中央明天會於明天配發下一批疫苗，有相關疑問可撥疫苗專線詢問。

疫苗 新竹

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