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啟用逾30年！龜山水資中心飄臭惹怨 民代籲市府改善

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
當地議員直言，桃園龜山水資源回收中心常有臭味逸散，水務局應優先改善，否則周邊居民不堪其擾。圖／桃園市水務局提供
當地議員直言，桃園龜山水資源回收中心常有臭味逸散，水務局應優先改善，否則周邊居民不堪其擾。圖／桃園市水務局提供

桃園龜山水資源回收中心完工營運至今逾30年，設備多已超過使用年限，市府決定以ROT（增建、營運、轉移）引進民間資金，花1至3年完成整建及設備更新，擴廠後每日廢水處理量可望從2萬5000噸提升到3萬2000噸。不過當地議員直言，水資中心常有臭味逸散，水務局應優先改善，否則周邊居民實在不堪其擾。

龜山水資中心1990年由台灣省政府興建完成，1994年移轉給升格前的縣政府營運管理，是桃園第1座水資中心，還要同時處理處理、民生汙水和工業廢水。然而水資中心內部設施、設備已老舊過時，經評估，採ROT案整建約需5300萬元經費，每年營運費約4000萬元，採促參方式推動，在20年特許期間，透過民間資金整建及設備更新，預計可在1至3年內完成整建。

水務局表示，龜山水資中心目前處理工三工業區、工四工業區、龜山區大岡、大湖、大華、文化、樂善里及公西里的民生廢汙水，其中生活汙水約60％、事業廢水約40％，接管戶數共約1萬9000戶，接下來擴廠預計再接管4000戶，每日廢水處理量預計可從2萬5000噸，提高到3萬2000噸。

議員牛煦庭表示，龜山水資中心是桃園唯一一座收水肥的汙水處理廠，但廠內的汙水槽全都是露天，臭味難以隔絕、經常四散，尤其夏天悶熱，水肥、廚餘酸臭味隨風飄散，讓相隔一條馬路距離的住戶每天困擾不已，每次說要改進除臭卻不見成效，居民都視水資中心為嫌惡設施，如今將要透過ROT案改建，希望可以加強改善。

水務局汙水設施管理工程科長鍾淑女表示，水務局在龜山水資中心週界都有自主檢測，異味質遠低於環保標準，但坦言水資中心內部份設備因太過老舊，有時會飄出異味意味，水務局會持續檢討改善。水務局長劉振宇則說，日後改善工程會考慮加蓋或密閉負壓方式處理，減少異味排出。

當地議員直言，桃園龜山水資源回收中心常有臭味逸散，水務局應優先改善，否則周邊居民不堪其擾。圖／桃園市水務局提供
當地議員直言，桃園龜山水資源回收中心常有臭味逸散，水務局應優先改善，否則周邊居民不堪其擾。圖／桃園市水務局提供

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