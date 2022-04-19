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大樓火警頻傳但要防疫 消防員遠距也能辦防災逃生宣導

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
疫情升溫，消防員改透過會議軟體遠端宣導防火知識。圖／觀音分隊提供
疫情升溫，消防員改透過會議軟體遠端宣導防火知識。圖／觀音分隊提供

疫情升溫，但火警風險不因疫情降低，桃園市消防局觀音分隊原計畫針對轄內社區大樓宣導防火防災與用火用電安全，為減少群聚風險，首次改以網路視訊方式進行宣導，消防員將防災心法化作口訣，在電腦前向社區管委會說明，同樣達宣導效果。

第三大隊觀音分隊今天下午3點向轄內社區管委會線上宣導，主要提醒住戶及管委會落實居家防火管理，並巡檢社區內危險因子，傳遞「小火快逃，濃煙關門」以及滅火器使用時機等正確觀念。

觀音消防分隊表示，夏季用電高峰期將至，也特別提醒民眾用電切記「5不1沒有」，包括用電不過載、電線不綑綁、插頭不污損、插頭不用不插、周圍不放可燃物、沒有安全標章的電器不買不用等；同時呼籲民眾烹調時務必注意「人離火熄」，以避免火災發生。

第三大隊大隊長簡慈彥指出，住戶應避免於走廊及梯間堆積雜物，並且平時應注意各樓層防火門是否有未關或者鎖死的情形，如有相關消防安全設備或避難逃生設備堪用與否疑慮時，應立即修繕更新。

分隊長陳建中表示，消防局或分隊臉書平台，平時都會有各項消防安全主題的知識及宣導內容，歡迎各界關注追蹤，汲取正確的消防知識，將良好的觀念習慣帶給自己以及身邊的親友。

疫情升溫，消防員改透過會議軟體遠端宣導防火知識。圖／觀音分隊提供
疫情升溫，消防員改透過會議軟體遠端宣導防火知識。圖／觀音分隊提供

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