快訊

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

台泥台中太平廠擋土牆崩塌 1移工當場被活埋送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市今辦災害防救演習 演練水災撤離、海上滅火樣樣來

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
演練項目包含水上船艇救生。圖／市府提供
演練項目包含水上船艇救生。圖／市府提供

新竹市政府今天舉行災害防救演習，半預警方式動員測試力求逼真，設定災況包含水災及海洋油汙等2大項，並以高機動性無腳本方式進行「兵棋推演」，在未事先模擬彩排下，測試各防救災單位對於複合型態災害之應變能力，讓演練不淪為紙上談兵。

新竹市今天演習動員各防救災編組單位、中央暨支援協定單位、目的事業單位、民間救難團體、國軍及各友軍等35個單位、人員400人及各式車輛船艇共79輛（艘）參演，先選定舊港島進行水災演練，呈現發布防災告警訊息、強制疏散演練等作業。

另也在新竹漁港進行海洋油汙災害演練，除演練海洋油汙圍堵、水上受困者救援及漁船起火搶救項目外，也同步導入中央協調所設立。此次漁船起火搶救項目演練中，也是全國首次結合民間漁船業者搭載消防人員操作移動式泵浦於海面執行滅火任務。

今天演習由副市長沈慧虹全程擔任總指揮官，在兵棋推演部分也為求逼真，不事先預擬講稿，於推演現場始公布題目並即時答詢，測試各單位應變動員能力；推演也是竹市首次結合中央單位，包含海洋委員會海洋保育署及交通部航港局演練，讓災害應變落實橫向及垂直整合，達到更全面及更有效率的應變。

竹市府消防局長李世恭說，氣候快速變遷，極端氣候如短延時強降雨、強烈颱風等，往往造成市區積淹水、土石崩坍等災情，加上疏散撤離及收容安置等議題，皆考驗市府團隊各項災害應變能力；另新竹科學園區大量使用化學物質，也存在很高的毒化災害潛勢，今天演練朝橫向聯繫與垂直整合等方向來落實，讓災害防救演習更能達效。

演練項目包含海上直升機救援。圖／市府提供
演練項目包含海上直升機救援。圖／市府提供
演練項目包含海上漁船滅火作業。圖／市府提供
演練項目包含海上漁船滅火作業。圖／市府提供
新竹市政府今天演習演練強制疏散撤離作業。圖／市府提供
新竹市政府今天演習演練強制疏散撤離作業。圖／市府提供

新竹 演習

延伸閱讀

竹市+27足跡30處曝光 大潤發、麥當勞、國際影城入列

全動署：漢光演習驗證「國家關鍵基礎設施特種防護團」

助飼主處理毛小孩身後事 竹市擬推集體委外火化服務

竹市國中校舍不夠用 光武國中、建功高中國中部將增建

相關新聞

擬參選人狂撥21通電話預約疫苗 竹市府：可直撥專線

疫情升溫，即將投入年底新竹市議員選戰的國民黨文傳會副主委何志勇今天在臉書直播「預約疫苗」過程，最後打到第21通電話才成功...

啟用逾30年！龜山水資中心飄臭惹怨 民代籲市府改善

桃園龜山水資源回收中心完工營運至今逾30年，設備多已超過使用年限，市府決定以ROT（增建、營運、轉移）引進民間資金，花1...

竹市今辦災害防救演習 演練水災撤離、海上滅火樣樣來

新竹市政府今天舉行災害防救演習，半預警方式動員測試力求逼真，設定災況包含水災及海洋油汙等2大項，並以高機動性無腳本方式進...

大樓火警頻傳但要防疫 消防員遠距也能辦防災逃生宣導

疫情升溫，但火警風險不因疫情降低，桃園市消防局觀音分隊原計畫針對轄內社區大樓宣導防火防災與用火用電安全，為減少群聚風險，...

苗縣開設首處社區心衛中心據點 盼成機動性照護團隊

苗栗縣是全台率先將毒品防制與心理衛生中心「機關化」的縣市，今天並成立編制多達28人的苗栗社區心理衛生中心，縣府強調社區心...

助飼主處理毛小孩身後事 竹市擬推集體委外火化服務

時代變遷，不少飼主將寵物視為家人，愈來愈講究毛小孩身後事。新竹市民代替飼主發聲，建議市府比照苗栗縣等縣市設置公立貓犬寵物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。