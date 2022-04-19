竹市今辦災害防救演習 演練水災撤離、海上滅火樣樣來

新竹市政府今天舉行災害防救演習，半預警方式動員測試力求逼真，設定災況包含水災及海洋油汙等2大項，並以高機動性無腳本方式進行「兵棋推演」，在未事先模擬彩排下，測試各防救災單位對於複合型態災害之應變能力，讓演練不淪為紙上談兵。

新竹市今天演習動員各防救災編組單位、中央暨支援協定單位、目的事業單位、民間救難團體、國軍及各友軍等35個單位、人員400人及各式車輛船艇共79輛（艘）參演，先選定舊港島進行水災演練，呈現發布防災告警訊息、強制疏散演練等作業。

另也在新竹漁港進行海洋油汙災害演練，除演練海洋油汙圍堵、水上受困者救援及漁船起火搶救項目外，也同步導入中央協調所設立。此次漁船起火搶救項目演練中，也是全國首次結合民間漁船業者搭載消防人員操作移動式泵浦於海面執行滅火任務。

今天演習由副市長沈慧虹全程擔任總指揮官，在兵棋推演部分也為求逼真，不事先預擬講稿，於推演現場始公布題目並即時答詢，測試各單位應變動員能力；推演也是竹市首次結合中央單位，包含海洋委員會海洋保育署及交通部航港局演練，讓災害應變落實橫向及垂直整合，達到更全面及更有效率的應變。