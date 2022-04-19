聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市今辦災害防救演習 演練水災撤離、海上滅火樣樣來
新竹市政府今天舉行災害防救演習，半預警方式動員測試力求逼真，設定災況包含水災及海洋油汙等2大項，並以高機動性無腳本方式進行「兵棋推演」，在未事先模擬彩排下，測試各防救災單位對於複合型態災害之應變能力，讓演練不淪為紙上談兵。
新竹市今天演習動員各防救災編組單位、中央暨支援協定單位、目的事業單位、民間救難團體、國軍及各友軍等35個單位、人員400人及各式車輛船艇共79輛（艘）參演，先選定舊港島進行水災演練，呈現發布防災告警訊息、強制疏散演練等作業。
另也在新竹漁港進行海洋油汙災害演練，除演練海洋油汙圍堵、水上受困者救援及漁船起火搶救項目外，也同步導入中央協調所設立。此次漁船起火搶救項目演練中，也是全國首次結合民間漁船業者搭載消防人員操作移動式泵浦於海面執行滅火任務。
今天演習由副市長沈慧虹全程擔任總指揮官，在兵棋推演部分也為求逼真，不事先預擬講稿，於推演現場始公布題目並即時答詢，測試各單位應變動員能力；推演也是竹市首次結合中央單位，包含海洋委員會海洋保育署及交通部航港局演練，讓災害應變落實橫向及垂直整合，達到更全面及更有效率的應變。
竹市府消防局長李世恭說，氣候快速變遷，極端氣候如短延時強降雨、強烈颱風等，往往造成市區積淹水、土石崩坍等災情，加上疏散撤離及收容安置等議題，皆考驗市府團隊各項災害應變能力；另新竹科學園區大量使用化學物質，也存在很高的毒化災害潛勢，今天演練朝橫向聯繫與垂直整合等方向來落實，讓災害防救演習更能達效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言