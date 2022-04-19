苗縣開設首處社區心衛中心據點 盼成機動性照護團隊

苗栗縣是全台率先將毒品防制與心理衛生中心「機關化」的縣市，今天並成立編制多達28人的苗栗社區心理衛生中心，縣府強調社區心衛中心是居民的厝邊，也是機動性的社區照護團隊，預計4年內全縣要陸續開設3處心衛中心據點，下兩站目標在頭份、通苑地區。

苗栗社區心衛中心在苗栗市福麗里社區活動中心2樓開設，上午由副縣長鄧桂菊、議長鍾東錦、衛福部心理及口腔健康司長諶立中、衛生局長張蕊仙、 苗栗市長邱鎮軍及地方各界代表共同揭牌。

社區心衛中心編制有社區關懷訪視員（精神與自殺）、心理與臨床諮商師、社工師、職能治療師、兼任精神專科醫師、護理師與心理輔導員等，目前團隊已聘用達15名人員。

空間規畫上，設有溫馨具隱私性的個人「心理諮商室」，民眾或家屬有任何心理健康或照顧壓力時，中心可提供心理諮商或治療服務，還有團體多功能教室會定期辦理心理療癒等講座與活動。

諶立中肯定苗栗縣將毒防及心理衛生中心納為二級機關的作法，也使苗栗社區的分站具有特殊意義，不同於其他縣市多由衛生所承辦。

苗栗縣毒品防制及心理衛生中心主任涂麗秀指出，苗栗縣人口有53萬多人，其中精神照護系統全縣列管精神病人約2844人，自殺通報管理系統通報案件統計861人，平均每189人就有1人為列管精神病人，每623人就有1人是自殺企圖者，相較於住院或安置於機構中的人數，多數精神病人與自殺企圖者仍持續生活在社區中，若無穩定就醫服藥、缺乏追蹤關懷、家庭親友支持與社會的包容與理解，不僅危機風險程度難以減緩，復原之路更遙遙無期。