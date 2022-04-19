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助飼主處理毛小孩身後事 竹市擬推集體委外火化服務

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
市議員黃美慧曾到苗栗縣生態保育教育中心參訪「犬貓動物焚化爐」，也希望竹市府跟進設置公有的焚化設備。圖／市議員黃美慧提供
市議員黃美慧曾到苗栗縣生態保育教育中心參訪「犬貓動物焚化爐」，也希望竹市府跟進設置公有的焚化設備。圖／市議員黃美慧提供

時代變遷，不少飼主將寵物視為家人，愈來愈講究毛小孩身後事。新竹市民代替飼主發聲，建議市府比照苗栗縣等縣市設置公立貓犬寵物火葬場與樹葬區，讓收費合理化。竹市府動防所說，正在研議相關用地法規，今年將先推寵物大體委外火化服務。

市議員黃美慧說，新竹市沒有公立寵物焚化爐，毛小孩都得送民間火葬場處理，但有無合法立案，令人存疑，也聽聞過不肖業者開著載著爐具的廂型車，連同毛小孩屍體一起載往偏僻山區「處理」，不僅收費項目可能被巧令名目，火化殯葬品質也堪慮。

竹市動物保護及防疫所指出，現僅宜蘭、苗栗等縣市設有公立寵物殯葬設施，由於寵物殯葬用地有其法規限制，須符合非都市土地使用管制規則等相關法規，再加上殯葬設施屬於鄰避設施，選址要考量居民接受度，市府將持續研議法規、評估合適用地。

至於新竹市2020年起實施流浪動物遺體友善殯葬，是全國第2個開始替流浪毛小孩辦火化等後事的城市，市府環保局只要接獲通報，會先將犬貓大體送動防所冰存，若掃晶片為無主犬貓，將委外請寵物殯葬公司代辦後事，送往新北市寵物殯葬機構火化。

動防所所長楊家民說，市府前年開始替街道上及收容所內往生的無主浪犬辦後事，採委外集體火化善終處理，1年約處理2千公斤；民眾飼養的毛小孩若往生，民間個別火化費用高昂，每公斤約收費3至4千元，市府正在研議推出有主寵物集體委外火化。

楊家民進一步說明，目前還在研議收費標準，主要是希望能壓低民眾負擔，提供毛小孩善終處理更平價的選擇，民眾可自行評估選擇尋找民營寵物殯葬業者，進行寵物大體個別火化及殯葬禮儀，屆時也可向市府洽詢集體火化方案，預計今年內將上路。

黃美慧認為，飼養毛小孩的人越來越多，還是希望市府能夠跟上趨勢，建置公立的寵物火葬場甚至是樹葬區，緊鄰的苗栗縣雖財政窘迫，但仍能迎合飼主需求超前設置，希望標榜動物友善城市的新竹市也能跟上腳步，利用現有羽化館與樹葬區增設空間。

市議員黃美慧曾到苗栗縣生態保育教育中心參訪「犬貓動物焚化爐」，也希望竹市府跟進設置公有的焚化設備。圖／市議員黃美慧提供
市議員黃美慧曾到苗栗縣生態保育教育中心參訪「犬貓動物焚化爐」，也希望竹市府跟進設置公有的焚化設備。圖／市議員黃美慧提供

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