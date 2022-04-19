雲山替代道路將整建 方便通行五峰後山

新竹縣五峰鄉大鹿林道，常因降雨等因素導致坍方道路中斷後，雲山替代道路成為五峰後山唯一聯外道路，但路面老舊、破損，竹縣府今天表示，將整建雲山替代道路，方便通行。

新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，每當天災來臨時，常造成通往大霸尖山的大鹿林道交通中斷，雲山替代道路就成了五峰後山唯一聯外道路，這條道路除了作為雲山部落、松本部落的經濟及產業主要使用道路，同時也是軍方運補、林務局人員巡山使用。

原民處表示，雲山替代道路為連接民生與雲山部落之道路，由於路面老舊龜裂，轉彎處高低差大、無排水設施、邊坡擋土牆與排水溝損壞或缺乏，也在民國103、107年，已分別規劃整修道路南段、北段工程。

原民處指出，這次再投入經費新台幣6000萬元，進行北段第二期改善，工程規劃施作項目包含改善路面、排水溝、擋土牆、鋼板護欄、反射鏡等項目。

原民處說，期盼在這次進行整修後，讓部落居民往返的路更加安全、便利，目前，辦理設計監造上網公告作業。