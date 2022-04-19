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桃園120堂青年職人工作坊開課 即日起報名

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
李宜庭希望推廣梭織文化，讓大家認識。記者翁唯真／攝影
李宜庭希望推廣梭織文化，讓大家認識。記者翁唯真／攝影

文創產業在台灣持續發展，而手作課程也吸引許多民眾，桃市府青年事務局主辦今年首波將於5月14日起開120堂青年職人工作坊課程，不僅有海島漁網梭織、園藝栽培課程、木作家飾、陶藝創作等13種課程在興光堡壘及桃園設計庫開課，即日起報名，詳情可上青年局官網查詢。

桃園青年職人輔導計畫推動至今已4年，歷年扶植超過150位青年職人，而今年更吸引85位青年職人投件參與，並評選出13名菁英職人、30名培力職人及42位潛力職人，而工作坊課程講師費由青年局全額補助，民眾僅需負擔材料費即可享有4堂完整系列課程。

梭織文化樂趣無窮，小型織板相當方便，已在馬祖新村開設自己店鋪的「苦瓜織織」菁英職人李宜庭，和另一名合夥人本身就是學設計，2年前接觸到梭織文化，因此開始投入學習及創作，因此設計桌墊杯墊或是美麗掛布，更創新製作壁畫及小包包。

李宜庭說，為了讓消費者有更多選擇，更將線縫製在帆布包上，直接在包包上梭織，也開設課程讓民眾或是學校和開推廣課程，讓小朋友能了解梭織文化。

李宜庭指出，梭織文化最近又流行起來，加上織布機有不同尺寸，攜帶也相當方便，也希望推廣讓更多人知道傳統梭織文化。

「現代人工作壓力大，自己手作的可愛小物，療癒又受歡迎。」31歲的培力職人王冠翎說，因家裡從事神像雕刻業父親又是木工，畢業後在木家具公司擔任產品設計，2019年時獨自成立「木窩窩DIY」，剛開始創業辛苦，靠朋友幫忙找場地器材開課，最近落腳在馬祖新村，教導木頭玩具車、木頭花瓶及各式各樣裝飾品等。

李宜庭說，為了讓消費者有更多選擇，更將線縫製在帆布包上，直接在包包上梭織。記者翁唯真／攝影
李宜庭說，為了讓消費者有更多選擇，更將線縫製在帆布包上，直接在包包上梭織。記者翁唯真／攝影
桃市府青年事務局主辦今年首波將於5月14日起開120堂青年職人工作坊課程。記者翁唯真／攝影
桃市府青年事務局主辦今年首波將於5月14日起開120堂青年職人工作坊課程。記者翁唯真／攝影
王冠翎說，現代人工作壓力大，自己手做的可愛小物，療癒又受歡迎。記者翁唯真／攝影
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