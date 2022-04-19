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改善五峰後山唯二聯外道路 雲山道路將投6千萬元整建
位於新竹縣五峰鄉的雲山道路是通往五峰後山唯二的聯外道路，與大鹿林道共同肩負觀霧地區的對外交通，近年每逢大雨導致大鹿林道坍方，雲山道路便成為救命稻草，不致讓五峰後山完全成孤島，因此縣府今年決定再投入6千萬元改善，確保雲山道路的行車安全。
雲山道路全長7.8公里，分別連接民生部落與雲山部落，北側通往清石道路、清泉部落，南接雪霸觀霧地區，不過道路沿線路況不佳，坡度陡峭外且路幅狹窄，加上多數路段並未鋪設柏油，僅以水泥路面鋪設，因此大多時候只有當地部落居民運送農產品出入。
不過近年雲山道路逐漸受到重視，因大鹿林道曾因大雨多次坍方，每當天災造成通往大霸尖山的大鹿林道交通中斷，雲山道路就成了五峰後山唯一的聯外替代道路，且不僅支撐起雲山部落、松本部落的產業經濟命脈，更被作為軍方運補、林務局人員巡山使用。
新竹縣府曾在2014年投入4千萬元改善，將雲山道路提升為五峰後山重要替代道路，今年決定再投入6千萬元經費，針對路面鋪設、坡度落差、排水設施、擋土牆等進行新建或改善，除了將重鋪柏油，還會設置鋼板護欄、反射鏡等，讓往來行車更安全。
縣府原民處指出，雲山道路改善經費由國防部、雪霸國家公園管理處、林務局、原民會及新竹縣府共同分擔，目前正辦理設計監造上網公告作業，將盡快啟動改善工程，預計改善路段為雲山道路北段約4.7公里長，最快明年底就能完工。
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