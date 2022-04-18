桃園自強活動里鄰長決定 市議員黃敬平批鄭文燦不敢負責任

桃園市平鎮區公所上周里鄰長自強活動造訪花蓮餐廳4人確診，引發里鄰長擔心染疫，市議員黃敬平質疑市政府為何不停辦自強活動，市長鄭文燦防疫會議裁示由里長是否延期，平鎮區公所將調查里鄰長意願，黃敬平今晚批評，一個市長不敢負責任，還談什麼防疫不出包？決策拍板若還要靠里鄰長自己決定、自我覺醒，當桃園市防疫指揮官「豈不是像花瓶一樣？」

桃園市今天新增187例，全市里鄰長自強活動已有19人確診；鄭文燦在防疫會議指示，各區公所舉辦的里鄰長自強活動，大多已辦理完成或延後舉辦，未來辦理相關活動時，各區公所務必遵守打滿3劑疫苗規範，如里長認為有延期必要即延後。

平鎮區這次里鄰長自強活動分4梯次辦理，第1 梯次9個里在14、15日舉辦，途經花蓮餐廳人員確診，區公所要求各里通知參與里長及眷屬前往篩檢，剩下3梯次是否續辦?平鎮區長陳慶仁表示，根據市長防疫會議指示，里長若覺得延期必要就延期，如果要照常辦理，須里鄰長同意，參加者必須打滿3劑。該區剩下3梯次是否停辦，區公所將調查各里鄰長意願，預定20日調查結果確定。

黃敬平表示，桃園疫情擴大，市府不停辦里鄰長自強活動是毫無防疫意識，根據鄭文燦說法，就是讓各里鄰長自行決定，翻成白話文就是「這些里、鄰長如果想出去玩不停辦，若染疫就請自行負責，不關我的事」，這是不負責任說法。