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桃園美福倉儲腐肉品清運完畢 加開服務專線但自救會不買單
桃園市美福倉儲上月起火，肉品燒焦、腐爛臭味瀰漫南崁地區超過一個月，更讓居民組自救會求償，業者今下午宣布腐肉全部清運完畢，也向再度鄰里表達歉意，並開鄰里服務專線，但未正面回應自救會訴求，僅建議民眾循市府環保局4管道求償；自救會發起人郭姿秀回應，要求美福正式訴求，並再次呼籲市府代位求償。
美福倉儲聲明指出，所有廢棄食品已於今天傍晚全數清出，剩餘鐵製貨架則在明天清運完畢，完成後困擾鄰里的異味問題也將消失，對於造成困擾深感歉意。
針對「美福大火公害自救會」訴求每人賠償1萬元等訴求，美福並未正面回應，僅表示民眾可循環保局建議的4管道依法求償，包括向業者請求損害求償、向地方法院或各區公所調解委員會申請調解、向環保局申請公害糾紛調處、向地方法院提起民事訴訟等；慰問金部分，則正在與蘆竹區公所商議如何發放，居民若有問題反映，可撥服務專線（0968-986-035）。
發起人郭姿秀回應，異味已深入各家戶，不可能今天清完，明天就消失，請美福正視空氣清淨機及健檢訴求，而環保局提供的求償管道並非不可行，但一般居民仍要工作生活，沒有額外時間、心力、金錢以個人為單位調解或興訟，唯有政府站出來代位求償才能維護廣大受災戶權益。
服務專線部分，郭姿秀說，過去就有民眾致電美福但都被搪塞，美福與其設專線，不如正面對決，回應自救會訴求。
郭姿秀說，美福的聲明沒有回應到自救會任何訴求，將繼續推動線上、實體連署，未來不排除上街頭遊行、靜坐抗議。
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