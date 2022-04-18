聽新聞
test
0:00 / 0:00
信眾熱情不受疫情影響 白沙屯媽進香報名首日逾1.1萬人
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香今天首日報名，就突破1.1萬人，廟方發現信眾的熱情不受疫情影響，今年隨香人數有望打破去年7.8萬元的紀錄，將會是宗教一大盛事。
白沙屯媽祖到雲林縣北港朝天宮進香來回徒步約400公里，今年5月20日凌晨出發8天7夜，今天至5月16日每天上午8至12點、下午1到6點受理報名，一早信眾報名絡繹不絕，嘉義蔡小姐排隊6天，搶第一名報名，第一天報名人數超過1.1萬人。
拱天宮管理委員會總幹事陳春發說，去年報名隨香7.8萬人，今年第一天報名的盛況比去年有過之而無不及，如果持續可望把人數再推向新高，依經驗團體報名會集中於第一天、第二天，接著會有比較多散客，建議信眾分散並採代理報名，減少群聚防疫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言