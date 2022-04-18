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信眾熱情不受疫情影響 白沙屯媽進香報名首日逾1.1萬人

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香今天首日報名突破1.1萬人，信眾紛紛到廟裡參拜。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香今天首日報名突破1.1萬人，信眾紛紛到廟裡參拜。記者范榮達／攝影

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香今天首日報名，就突破1.1萬人，廟方發現信眾的熱情不受疫情影響，今年隨香人數有望打破去年7.8萬元的紀錄，將會是宗教一大盛事。

白沙屯媽祖到雲林縣北港朝天宮進香來回徒步約400公里，今年5月20日凌晨出發8天7夜，今天至5月16日每天上午8至12點、下午1到6點受理報名，一早信眾報名絡繹不絕，嘉義蔡小姐排隊6天，搶第一名報名，第一天報名人數超過1.1萬人。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發說，去年報名隨香7.8萬人，今年第一天報名的盛況比去年有過之而無不及，如果持續可望把人數再推向新高，依經驗團體報名會集中於第一天、第二天，接著會有比較多散客，建議信眾分散並採代理報名，減少群聚防疫。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香報名絡繹不絕，今天首日報名突破1.1萬人。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香報名絡繹不絕，今天首日報名突破1.1萬人。記者范榮達／攝影

苗栗縣 白沙屯媽祖

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