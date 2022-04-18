信眾熱情不受疫情影響 白沙屯媽進香報名首日逾1.1萬人

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香今天首日報名，就突破1.1萬人，廟方發現信眾的熱情不受疫情影響，今年隨香人數有望打破去年7.8萬元的紀錄，將會是宗教一大盛事。

白沙屯媽祖到雲林縣北港朝天宮進香來回徒步約400公里，今年5月20日凌晨出發8天7夜，今天至5月16日每天上午8至12點、下午1到6點受理報名，一早信眾報名絡繹不絕，嘉義蔡小姐排隊6天，搶第一名報名，第一天報名人數超過1.1萬人。