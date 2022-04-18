地下道CMS測試半年還沒好？ 桃工務局：最快再半年上路

桃園部分地下道每逢大雨淹水便無法通行，為及時通知車輛改道，桃園市府去年在全市8個地下道設置CMS看板。但議員發現許多地下道的看板不是當機，就是長期顯示「系統測試中」，質疑市府維護效率不彰。工務局表示，由養工處設置的看板目前都還在測試中，會盡量趕在半年內上路，而多數CMS看板雖由各區公所維管，未來也會納入養工處巡視項目內。

桃園共有12處地下道，其中，桃園區有3處，八德區1處、楊梅區2處、平鎮區2處、中壢4處。為加強地下道淹水防災，養工處去年10月耗資297萬，選定8處下水道設置CMS看板和水位計等設施，當水位上升時，除啟動防水柵欄，也會開啟CMS警示。

但議員黃敬平觀察，全市地下道的CMS看板，不是當機要不然就顯示「系統測試中」；而有些看板由養工處維管，有些則由各區公所負責，同一條地下道的2個看板分屬不同的主管機關，不僅詭異也凸顯分工不明。

黃敬平指出，去年市府決定，平鎮地下道將由養工處接管，但CMS看板還是留給區公所維護，如果之後地下道淹水，還要再另外通知區公所更換跑馬內容，行政效率將大打折扣。

養工處橋隧科長呂國華解釋，地下道的CMS看板分為兩種，一種由各區公所設置，主要用於政令宣導；另一種則是養工處去年所設，目的是要在地下道淹水時，及時通知駕駛改道；兩種看板的主管機關並不相同。

對於看板被質疑測試太久，呂國華說，主因是背後系統還沒建置完成，該系統因整合橋樑維修、檢測等複雜資訊，預估最快半年後才會正式上路。

為避免民眾分不清區公所和養工處的看板，呂國華表示，養工處正研擬整合地下道所有CMS看板，短期內會先將所有看板納入每年橋巡項目內，提升設備妥善率。

目前養工處設置的看板分布在桃園區民族地下道、楊梅區大成地下道、楊梅區富岡新明街地下道、楊梅區振興西路地下道、平鎮區環南路二段地下道、中壢區普忠地下道、中壢區龍岡地下道、中壢區中原機車地下道。