苗栗造橋坤輿重新申請試運轉 自救會：訴訟未確定不應同意

苗栗縣造橋鄉坤輿一般事業廢棄物掩埋場4月1日重新申請試運轉計畫，自救會40多人今天到縣政府、環保局，拉白布條呼口號，抨擊環保局稽查人員有護航之嫌，要求環評爭議等訴訟尚未確定前，不應同意試運轉。

縣府回應指出，坤輿案相關爭議事項，監察院及環保署已來函調查及釐清，縣府就疑義事項說明回復，並附相關佐證資料，且自救會已向台中高等行政法院提起行政訴訟，案件審理中，後續縣府俟判決結果辦理。

反坤輿自救會40多人今天到縣政府、環保局拉白布條、呼口號，縣議員廖秀紅、劉順松、陳光軒、曾玟學、宋國鼎、黎煥強、陳品安到場聲援，警方派員戒護，自救會長陳清鑫等人發言誓死捍衛家園。

他們指出，坤輿2001年申請1.7958公頃掩埋場設置許可，不列計聯外道路、管制辦公室面積，規避當時2公頃必須環評規定，不僅是20多年前環保法規，何況坤輿還有聯外道路、辦公室是否納入事業計畫範圍的爭議，相關訴訟尚未確定前，不應同意試運轉，否則造成的環境破壞難以挽救。

自救會並公布今年2月21日影像，3名環保局人員進入辦公室，與坤輿業務經理王亞綺等人在辦公室內待了約40分鐘，坐視有辦公之實，疑有護航之嫌，自救會將查明3人的身分，控告涉嫌瀆職。

縣府環保局強調，自救會所指的建築沒有在核定興辦事業計畫內的管制辦公室，3名承辦人員2月21日到場稽查，發現屋內幾近打包清空，不會去護航，至於坤輿重新申請試運轉，也在審查中，依法不得對外收受及處理廢棄物，縣府將力求依法行政，期間並依公正、專業的態度與立場把關。