竹市議會支持新竹輕軌計畫 市府拚年底核定可行性研究

新竹輕軌可行性研究在12日向新竹市議會進行專案報告，今市議會函文回覆市府，表示支持推動新竹輕軌計畫。市長林智堅表示，感謝議會支持，新竹輕軌計畫獲中央與地方肯定，市府團隊將盡速將可行性研究報告書報交通部審查，全力衝刺年底核定。

林智堅表示，過去市民期待30年的公道三路即將通車，新竹輕軌自1997年以來多次可行性研究卻最終未來啟動綜合規劃，市府將努力實現市民的期待，持續與教育部、科技部、交通部攜手合作推動新竹輕軌計畫，創造新的里程碑，核定可行性研究，啟動綜合規畫。

交通處長倪茂榮表示，軌道建設計畫相當專業且評估過程繁鎖，必須全方位考量各個面向，經市府向市議會專案報告後，議員們提出許多寶貴的意見，市府未來會在綜合規畫階段充分討論與溝通。

交通處表示，新竹輕軌計畫可行性研究正依交通部審查意見修正中，今獲得市議會支持，將盡速修正提送交通部審查，今年底完成可行性研究核定，並啟動綜合規畫作業，市府也將積極向中央爭取最大經費補助，以減輕市府財務負擔。