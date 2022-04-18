以古蹟瓦片的再生共創 竹市周益記宅推藝術展

已有百年歷史的新竹市北門街市定古蹟周益記宅，由周家後代自掏腰包圍起鐵皮圍籬和防塵網展開修復，古蹟所屬的文化協會特別發起「古蹟修復工程圍籬公共藝術創作計畫」，以古蹟瓦片的再生共創推出《夠重才不會被風吹走》公共藝術創作展，讓民眾走過、路過，別忘了停下腳步欣賞。

周益記宅是竹市民間文化遺產保存的典範案例，該棟民宅於2013年由屋主周友達自行提出申請，成功指定為市定古蹟，前後總共歷經了10年的奔走與細心籌備才正式展開修復，圍起了鋼架、鐵皮圍籬和防塵網，民眾也暫時沒有機會見到這棟「白樓仔厝」的美麗面容。

社團法人台灣周益記文化遺產永續發展協會認為，修復工程圍籬就像是防疫期間的口罩和社交距離，雖然提供了修復期間的隔絕與公共安全，但也像是一個冰冷的屏障般，阻擋了外界對古蹟修復的好奇心。

因此，社團法人台灣周益記文化遺產永續發展協會（簡稱周益記協會）與台灣應用材料公司（簡稱台灣應材）攜手合作，發起古蹟修復工程圍籬公共藝術創作計畫，邀請藝術家郭奕臣與吳季禎，分別以裝置藝術與文字書寫為創作主題，再以古蹟與新竹風共存為出發點，推出《夠重才不會被風吹走》公共藝術創作展。

協會指出，該藝術創作展的創作核心素材為周益記宅修復前卸下的大量老瓦片，這些遮風擋雨近百年的瓦片化作了音樂盒上柔軟的音符，透過紙卷的孔洞轉動，讓瓦片在靜默一個世紀後首次發出記憶的聲響。