自救會批桃市府無能處理公害 要美福賠每人1萬元

桃園美福倉儲火警禍延逾月，到現在惡臭還環繞南崁地區，甚至有孩童氣喘發作送急診，居民組自救會今天至市府抗議，怒批市府無能、仍未認清美福已成重大公害事件，並要求市府單位替市民向美福代位求償，也要美福賠償居民每人1萬元及健康檢查、每戶一台空氣清淨機。

針對自救會要求，環保局重申，民眾有4種方式可求償，包括向業者請求損害求償、向地方法院或各區公所調解委員會申請調解、向環保局申請公害糾紛調處、向地方法院提起民事訴訟。對於自救會訴求，美福說預計今天清運會告一段落，下午五點統一回應。

「美福火災公害自救會」發起人郭姿秀指出，美福惡臭已經30多天，居民到現在還在忍受腐爛的屍臭味，求助無門，臭到吃不下飯、乾嘔、頭痛，家裡被毒氣跟腐爛味臭到不行，工作表現也受影響，「臭到快要死了」，批市府讓人民生活在不安與恐懼中。

郭姿秀說，火災初期還有毒物戴奧辛，南崁學生都還要上學，小孩還在戶外體育課跑步，「吸進去的空氣有多毒？」還有孩子因此氣喘發作，送急診，自己的3歲小孩也一直流鼻水，明顯有異常。

郭姿秀現場提出2大訴求，一是要求市府替至少13萬受害市民，向美福代位求償，並假扣押美福財產，避免脫產卸責；二是要美福道歉，賠償受災戶每人一萬元，小孩、老人加倍，每戶賠償一台空氣清淨機外，還要賠全南崁居民做全面健康檢查，若還有情節更嚴重者，政府也應協助求償。

郭姿秀痛批，這幾天追查空氣跟廢棄物的問題，發現市府不僅與美福說法口徑一致，更未意識到這已上升為「重大公害事件」，對環境跟國民生命安全造成不可回溯的傷害，承諾清運又兩度跳票，批評市府「無能解決人民的痛苦」。

郭姿秀表示，目前求償活動在網路已獲2000人連署，近期也會發起實體連署，自救會明天也會到台北美福大飯店抗議。