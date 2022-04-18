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呂理德拒收美福自救會「腐肉」爆衝突 環保局:已加速清
桃園美福大火殘留的腐肉惡臭持續彌漫，美福火災公害自救會今天上午前往市府陳情，要求環保局長呂理德親自收下「比美福臭幾萬倍」的腐肉遭拒，導致自救會成員與員警爆發推擠衝突。環保局回應，已監督美福加快清運進度，截至今早，美福6樓已清除1600噸以上廢棄物，環保局與蘆竹區公所也會持續協助民眾向美福求償。
環保局表示，美福火警造成的空汙異味及廢棄物未於12日清理完成，環保局已依空汙法及廢清法共重罰600萬元；目前美福已將4樓廢棄物全數清除，6樓結構補強後，也全面清除6樓的廢棄物，截至今天早上，6樓已清除1600噸以上的廢棄物，環保局也要求美福再加大清理量能。
自救會發起人郭姿秀今提出兩大訴求，一要市府代位求償，二要美福賠償南崁居民每人1萬元，並每戶賠償1台空氣清淨機，再讓南崁居民全面健康檢查。
針對自救會要求，環保局重申，民眾有4種方式可求償，包括向業者請求損害求償、向地方法院或各區公所調解委員會申請調解、向環保局申請公害糾紛調處、向地方法院提起民事訴訟。
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