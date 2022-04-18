聽新聞
test
0:00 / 0:00
美福自救會見不到環保局長 桃市府大門前爆警民推擠
桃園市美福倉儲腐肉惡臭彌漫南崁地區逾月，民間發起自救會，今天到市府大門前陳情抗議，並要求環保局長呂理德親出面接下一盒腐肉，體會南崁居民痛苦，但環保局僅派技正出面，讓自救會大為不滿，試圖跨越紅龍進入市府大樓見局長，現場爆發警民推擠。
南崁地區居民組成的「美福火災公害自救會」，今上午以「政商混合體臭味相投開箱『聞』」為題，至市府大門前陳情，自救會發起人郭姿秀提出兩大訴求，一要市府代位求償，二要美福賠償南崁居民每人一萬元，有老人小孩加倍賠償，並每戶賠償一台空氣清淨機，再賠南崁居民全面健康檢查。
自救會現場上演行動劇，居民戴防毒面具，拿出膠帶封好的一箱腐肉，直言美福「比這臭幾萬倍」，並要求環保局長呂理德親自收下，體會居民痛苦，然而環保局只派技正出面，讓郭姿秀大為不滿，要進市府面見呂，隨後自救會成員與員警爆發推擠，雙方僵持一分多鐘，但最後眾人仍被優勢警力擋在市府大門口階梯下。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言