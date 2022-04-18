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美福自救會見不到環保局長 桃市府大門前爆警民推擠

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
美福自救會準備一箱腐肉，要讓市府官員體會日夜生活在腐臭中的痛苦。記者楊湛華／攝影
美福自救會準備一箱腐肉，要讓市府官員體會日夜生活在腐臭中的痛苦。記者楊湛華／攝影

桃園市美福倉儲腐肉惡臭彌漫南崁地區逾月，民間發起自救會，今天到市府大門前陳情抗議，並要求環保局長呂理德親出面接下一盒腐肉，體會南崁居民痛苦，但環保局僅派技正出面，讓自救會大為不滿，試圖跨越紅龍進入市府大樓見局長，現場爆發警民推擠。

南崁地區居民組成的「美福火災公害自救會」，今上午以「政商混合體臭味相投開箱『聞』」為題，至市府大門前陳情，自救會發起人郭姿秀提出兩大訴求，一要市府代位求償，二要美福賠償南崁居民每人一萬元，有老人小孩加倍賠償，並每戶賠償一台空氣清淨機，再賠南崁居民全面健康檢查

自救會現場上演行動劇，居民戴防毒面具，拿出膠帶封好的一箱腐肉，直言美福「比這臭幾萬倍」，並要求環保局長呂理德親自收下，體會居民痛苦，然而環保局只派技正出面，讓郭姿秀大為不滿，要進市府面見呂，隨後自救會成員與員警爆發推擠，雙方僵持一分多鐘，但最後眾人仍被優勢警力擋在市府大門口階梯下。

現場爆發激烈推擠一分多鐘，但自救會仍被優勢警力擋下。記者楊湛華／攝影
現場爆發激烈推擠一分多鐘，但自救會仍被優勢警力擋下。記者楊湛華／攝影
美福火災公害自救會發起人郭姿秀痛批市府無能。記者楊湛華／攝影
美福火災公害自救會發起人郭姿秀痛批市府無能。記者楊湛華／攝影

自救會 桃園 健康檢查

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