美福自救會見不到環保局長 桃市府大門前爆警民推擠

桃園市美福倉儲腐肉惡臭彌漫南崁地區逾月，民間發起自救會，今天到市府大門前陳情抗議，並要求環保局長呂理德親出面接下一盒腐肉，體會南崁居民痛苦，但環保局僅派技正出面，讓自救會大為不滿，試圖跨越紅龍進入市府大樓見局長，現場爆發警民推擠。

南崁地區居民組成的「美福火災公害自救會」，今上午以「政商混合體臭味相投開箱『聞』」為題，至市府大門前陳情，自救會發起人郭姿秀提出兩大訴求，一要市府代位求償，二要美福賠償南崁居民每人一萬元，有老人小孩加倍賠償，並每戶賠償一台空氣清淨機，再賠南崁居民全面健康檢查。