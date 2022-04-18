平鎮自強活動爆疫情危機？ 黃敬平批鄭文燦難辭其咎

桃園市繼桃園區大樹林地區里鄰長自強活動多位里鄰長確診後，今天傳出平鎮區公所上周里鄰長自強活動造訪的餐廳多人確診。市議員黃敬平今天上午表示，桃園市政府各區公所不停辦里鄰長自強活動2天1夜外縣市旅遊，整團遊玩的後遺症爆發疫情，桃園市府宛如已成大型的高風險移動群聚平台，市長鄭文燦難辭其咎。

市政府新聞處表示，接獲平鎮區公所通知後，市府隨即啟動相關疫調與匡列作業，今天上午清消環境，人員分類隔離及匡列，積極執行防疫工作，也呼籲市民朋友疫苗打好打滿，防疫措施要落實，保護自己與家人的健康。

平鎮區公所14到15日舉辦鄰長自強活動，參加有平鎮區雙連里、義興里、高雙里、廣仁里、廣興里、廣達里、義民里、宋屋里、復興里9個里約500至600人，途經宜花東多個觀光景點，第二天中午到花蓮縣慶豐年餐廳用餐。結果慶豐年餐廳昨天相繼傳出廚師、服務人員等4人確診，里辦公處通知參加自強活動的里鄰長及眷屬今天早上到龍岡大操場快篩，自主健康管理7天，如有適盡快就醫。

黃敬平直言，桃園市疫情擴大，市府各區里鄰長自強活動卻仍不停舉辦，毫無防疫意識，不少里鄰長害怕疫情傳開，但因今年是選舉年，桃園市府還是同意各區公所續辦，以便選舉動員，所以各區公所還是照常舉辦里鄰長自強活動到外縣市2天1夜旅遊，成為桃園市疫情擴散破口。