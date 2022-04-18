頭份中央路2.0 內政部核定4.7億元延伸到竹南環市路

苗栗縣頭份市中央路去年5月完工通車，營建署提升道路品質的9大指標一次到位廣受好評，當地里長林珍枝甚至稱讚是「全國第一名」，縣府爭取前瞻基礎建設計畫，核定4.7億多元，延伸到相連的竹南鎮環市路，打造標竿示範道路。

縣政府最近收到內政部核定公文，前瞻建設提升道路品質計畫補助35案，核定總經費11億1781萬元，地方負擔12%配合款，其中，最大一筆是「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」第二期核定4億7843萬元，也備受注目。

縣府工務處長古明弘指出，「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」第一期工區在頭份市中央路2.8公里，去年3月完工，第二期延伸到竹南鎮環市路一、二、三段，全長約2.65公里，綠網建置計畫只差頭份市自強路，就可以完整環狀。

縣府接著要辦理委託設計監造招標，因環市路一段路幅不若二、三段，將會因地制宜評估9大指標施作，例如單車專用道等，縣府會舉行地方說明會取得共識，希望今年底設計案能夠獲得核定，工期約需1、2年。

頭份市中央路隔著清寧陸橋與竹南鎮環市路三段相接，也是兩地重要聯絡道路，中央路綠網建置計畫以人本出發，包括行人安全庇護島、「Z」字型二段式行人穿越線，及偏心左轉專用車道等設計，備受好評，獲得營建署「2020馬路好行計畫」獎項肯定，林珍枝引以為傲，「叫中央路全國第一名」。

林珍枝指出，中央路一些住店家於施工間，要求施設斜坡度，方便車輛進出停放，但因此可能衝擊道路設計，她一再溝通，勸說道路品質提升，增加房地價值，及商機發展，後來也不出所料，中央路如質完工後，星巴克等知名店家進駐，帶動進一步繁榮。