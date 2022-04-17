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異域孤軍落地桃園延續文化 米干節火舞祈福全台罕見

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龍岡米干節火舞祈福閉幕，傳承文化具全台特色。記者曾增勳／攝影
桃園市龍岡米干節火舞祈福閉幕，傳承文化具全台特色。記者曾增勳／攝影

桃園市2022龍岡米干節透過雲南少數民族「火把節」傳統節慶方式，今天傍晚舉辦閉幕儀式，現場火舞祈福，感謝上蒼和祈求平安，許多民眾親子趁周休假日參加，嘗美食、戶外遊玩，市府秘書長黃治峯表示，米干節是異域孤軍少數民眾的節慶，成為落地生根文化，一年比一年精彩，未來文化將延續下去。

雲南火把節是雲南少數民族的重要傳統，以火把驅趕蟲害，燃起火把祈求風調雨順、來年豐收，異域孤軍自金三角撤退來台，將家鄉傳統節慶帶來桃園龍岡，傳承火把節特色，成為龍岡米干節重大儀式，全台罕見，今年火把慶典，更邀請成真火舞團演出，難得一見。

龍岡米干節一連兩天在龍岡大場舉辦，現場聚集滇緬泰的地區美食，火舞祈福，祈求全台疫情盡快退散，許多民眾排隊領取體驗券，體驗滇緬傳統服飾、美食及親子DIY製作米干及手工藝作品，親子一起放風箏戶外遊玩，還有雲南地的滇緬泰美食攤位林立，吸引大批民眾、親子品嘗美食參與，十分熱鬧。

黃治峯表示，今年米干節以水舞開場，水祈福，今天下午以火舞閉幕，以火舞避凶，異域孤軍走遍大江南北後，定居桃園龍岡落地生根，「日久他鄉是故鄉」，米干節12年來一年比一年精彩，成為在地文化慶典，桃園推龍岡小旅行旅遊有補助，俄烏戰爭之際，異域孤軍故館看到戰爭殘酷和迷思， 歡迎各地民眾來桃園旅遊，振興經濟。

桃園市龍岡米干節免費體驗DIY米干、手工藝，親子同樂。記者曾增勳／攝影
桃園市龍岡米干節免費體驗DIY米干、手工藝，親子同樂。記者曾增勳／攝影
桃園市龍岡米干節火舞祈福閉幕，傳承文化具全台特色。記者曾增勳／攝影
桃園市龍岡米干節火舞祈福閉幕，傳承文化具全台特色。記者曾增勳／攝影
桃園市龍岡米干節免費體驗券，民眾大排長龍領券體驗熱鬧。記者曾增勳／攝影
桃園市龍岡米干節免費體驗券，民眾大排長龍領券體驗熱鬧。記者曾增勳／攝影

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