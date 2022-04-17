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在地食材生產麵包 「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」啟動綠色照顧

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮水尾社區特色品牌「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」今天揭牌，啟動綠色照顧服務網絡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮水尾社區特色品牌「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」今天揭牌，啟動綠色照顧服務網絡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣後龍鎮水尾社區特色品牌「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」今天揭牌，長輩運用在地黑豆、黑米、黑芝麻及無毒雞蛋等食材產製麵包，收入回饋至社區送餐服務，啟動綠色照顧服務網絡，不僅活躍老化，也促進社區產業發展。

水尾社區是後龍鎮綠色照顧六大旗艦社區，去年獲得農委會主辦的第二屆十大綠色照顧優良典範，也是全國唯一獲獎的農村社區，農委會水土保持局輔導成立「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」今天揭牌，展現行政院長照2.0綠色照顧計畫的成果。

水保局長李鎮洋、苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦，及後龍鎮長朱秋隆等人，為烘焙坊志工穿上圍裙，象徵綠色服務網絡啟動，水尾社區理事梁清文表示，水尾社區以綠飲食及綠療育主軸，推廣專業共學課程，採用社區青農採用在地農作物為主要食材，由社區長輩製作烘培麵包，創造多贏局面。

「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」更結合跨校資源，中興大學輔導社區發展農村綠色照顧，育達科技大學協助設計與開發，融入在地食材的特色餐點，更與中國醫學大學營養團隊合作，提供營養諮詢服務，計算黑豆、黑米、黑芝麻麵包營養成分，為消費者健康把關。

水保局指出，烘焙坊更導入社會企業的概念，營業收入回饋至社區送餐服務，以社區居民共榮、共好為核心理念經營，不僅讓社區長輩食的安心且健康，也發揮綠色照顧的精神，營造友善高齡生活環境，協助在地健康老化。

苗栗縣後龍鎮水尾社區特色品牌「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」今天揭牌，啟動綠色照顧服務網絡。圖／水土持局提供
苗栗縣後龍鎮水尾社區特色品牌「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」今天揭牌，啟動綠色照顧服務網絡。圖／水土持局提供
苗栗縣後龍鎮水尾社區特色品牌「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」今天揭牌，啟動綠色照顧服務網絡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮水尾社區特色品牌「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」今天揭牌，啟動綠色照顧服務網絡。圖／苗栗縣政府提供

烘焙 麵包

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