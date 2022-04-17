聽新聞
test
0:00 / 0:00

接受陳水扁專訪談合併升格 林智堅：選舉前趕不上

中央社 / 新竹市17日電
新竹市長林智堅今上陳水扁前總統《有夢上水》廣播節目專訪。聯合報系記者王駿杰／翻攝
新竹市長林智堅今上陳水扁前總統《有夢上水》廣播節目專訪。聯合報系記者王駿杰／翻攝

新竹市長林智堅今天接受前總統陳水扁專訪，談及大新竹合併升格，林智堅表示，今年在年底選舉前確實趕不上，但仍希望朝野能就大新竹發展，不應再用人口限制地方發展。

針對大家關心的大新竹合併升格議題，陳水扁問林智堅為何最近才提出，對此，林智堅說，當初他是在一場媒體專訪時，拋出大新竹合併想法，是新竹縣長楊文科提出要修法、升格。

不過，陳水扁認為，新竹縣、市有共識很好，但是可能趕不上今年底選舉。林智堅表示，「確實趕不上」，但他仍希望朝野能就大新竹發展、台灣國土發展等問題思考，不應再用人口限制地方發展。

陳水扁表示，他看好林智堅未來有機會擔任大新竹合併升格後的直轄市長，但也提及要如何延續新竹市綠色執政？林智堅說，現階段新竹的下一步，比他個人下一步更重要，只希望能找到最好、獲得市民支持，能延續新竹經驗的人選。

陳水扁再問，是否有可能去參選新竹縣？林智堅表示，近日許多媒體、各方有各種臆測，但他也再次強調，現階段仍是把市政與接棒工作做好，未來交由老天爺安排。

新竹 林智堅 陳水扁

延伸閱讀

新竹市長綠營推誰？林智堅：對手不確定不急攤牌

跟了柯建銘9年 林智堅這一點沒學到

鄭宏輝不選竹市黨部主委 柯建銘、林智堅出面協調

配合中央放寬確診停課標準 林智堅：停課不停學

相關新聞

在地食材生產麵包 「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」啟動綠色照顧

苗栗縣後龍鎮水尾社區特色品牌「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」今天揭牌，長輩運用在地黑豆、黑米、黑芝麻及無毒雞蛋等食材產製麵包，收入回饋...

影／他怒譙居隔早餐吃蔥油餅「太油」 新竹市府公布一周菜色

國內疫情升溫，有網友在臉書ＰＯ文，指15日收到隔離通知後便申請送餐服務，但16日收到新竹市府的早餐讓他傻眼，是蔥油餅加蛋...

異域孤軍落地桃園延續文化 米干節火舞祈福全台罕見

桃園市2022龍岡米干節透過雲南少數民族「火把節」傳統節慶方式，今天傍晚舉辦閉幕儀式，現場火舞祈福，感謝上蒼和祈求平安，...

影／上百箱快篩劑送達！桃園優先給「這群人」使用

今天國內確診1210例，已經連3天破千例確診，民眾對家用快篩需求大幅增加。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，下午會將40...

接受陳水扁專訪談合併升格 林智堅：選舉前趕不上

新竹市長林智堅今天接受前總統陳水扁專訪，談及大新竹合併升格，林智堅表示，今年在年底選舉前確實趕不上，但仍希望朝野能就大新...

跟了柯建銘9年 林智堅這一點沒學到

新竹市長林智堅今至高雄，接受前總統陳水扁廣播節目專訪，陳水扁說，新竹如能順利合併成為直轄市，自己相當看好林智堅是好的市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。