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接受陳水扁專訪談合併升格 林智堅：選舉前趕不上
新竹市長林智堅今天接受前總統陳水扁專訪，談及大新竹合併升格，林智堅表示，今年在年底選舉前確實趕不上，但仍希望朝野能就大新竹發展，不應再用人口限制地方發展。
針對大家關心的大新竹合併升格議題，陳水扁問林智堅為何最近才提出，對此，林智堅說，當初他是在一場媒體專訪時，拋出大新竹合併想法，是新竹縣長楊文科提出要修法、升格。
不過，陳水扁認為，新竹縣、市有共識很好，但是可能趕不上今年底選舉。林智堅表示，「確實趕不上」，但他仍希望朝野能就大新竹發展、台灣國土發展等問題思考，不應再用人口限制地方發展。
陳水扁表示，他看好林智堅未來有機會擔任大新竹合併升格後的直轄市長，但也提及要如何延續新竹市綠色執政？林智堅說，現階段新竹的下一步，比他個人下一步更重要，只希望能找到最好、獲得市民支持，能延續新竹經驗的人選。
陳水扁再問，是否有可能去參選新竹縣？林智堅表示，近日許多媒體、各方有各種臆測，但他也再次強調，現階段仍是把市政與接棒工作做好，未來交由老天爺安排。
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