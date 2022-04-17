聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟了柯建銘9年 林智堅這一點沒學到

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
新竹市長林智堅（左）今至高雄接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／攝影
新竹市長林智堅（左）今至高雄接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／攝影

新竹市長林智堅今至高雄，接受前總統陳水扁廣播節目專訪，陳水扁說，新竹如能順利合併成為直轄市，自己相當看好林智堅是好的市長人選。兩人談起林智堅的從政路，林智堅在25歲時就開始跟著立委柯建銘，擔任9年助理，林智堅笑說，自己有一樣沒學到，柯建銘是老煙槍，但自己從來沒抽過一口煙，「大概是二手煙吸比較多」。

林智堅說，「自己是站在巨人的肩膀上做事」，一出社會可以遇到好師父，真的很不容易。林智堅說，之前柯建銘還問過自己，對政治有沒有興趣，「我當時很年輕就傻傻的說，沒興趣。」但人生際遇很難說，後來就參選議員、市長等。

聊起新竹動物園復興運動，林智堅說，推動的原因是自己從小就住在動物園旁，每天早上都會獅子低吼的聲音，「我小時候以為每個城市都有動物園，後來才知道全台也只有台北、高雄、新竹有。」林智堅時任議員時發現，動物園裡的動物都不快樂、病懨懨，才有推動新竹動物園改造的念頭。

林智堅在2014年當選新竹市長，當時以39歲之姿當選，成為全國最年輕縣市首長，也破了全台選舉紀錄。林智堅說，大概是自己夠勇敢，在眾人不看好的狀況勇於接受徵召參選，「選戰100天我瘦了11公斤，我真的非常想贏，這個決心可以感染身邊的人。」

林智堅說，自己當時到市場拜票時，剛開始攤商老闆說，年輕人你退伍了沒？居然要跟人選舉。後來持續拜票時，攤商說，「年輕人你很認真打拚，這票我投給你，不要讓你輸得太難看。」林智堅鼓勵年輕人，選舉沒有穩贏穩輸，參選人要展現決心，才能讓人被感染、被感動。

新竹市曾連續11年是出生率最高的城市，林智堅說，團隊盤點新竹市的特色，除了想到科技、古都外，「新竹還有什麼特色？」出生率高讓林智堅將新竹市定位為兒童城市，很多政策都以兒童為出發，讓城市特色得以被看見。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

林智堅 新竹 動物園

延伸閱讀

鄭宏輝不選竹市黨部主委 柯建銘、林智堅出面協調

竹商女籃奪HBL乙組三連霸 林智堅送帽T、6萬元獎勵金

桃竹苗首家！「全球最美書店」蔦屋書店15日起試營運

配合中央放寬確診停課標準 林智堅：停課不停學

相關新聞

在地食材生產麵包 「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」啟動綠色照顧

苗栗縣後龍鎮水尾社區特色品牌「阿嬤ㄟ胖烘焙坊」今天揭牌，長輩運用在地黑豆、黑米、黑芝麻及無毒雞蛋等食材產製麵包，收入回饋...

影／他怒譙居隔早餐吃蔥油餅「太油」 新竹市府公布一周菜色

國內疫情升溫，有網友在臉書ＰＯ文，指15日收到隔離通知後便申請送餐服務，但16日收到新竹市府的早餐讓他傻眼，是蔥油餅加蛋...

異域孤軍落地桃園延續文化 米干節火舞祈福全台罕見

桃園市2022龍岡米干節透過雲南少數民族「火把節」傳統節慶方式，今天傍晚舉辦閉幕儀式，現場火舞祈福，感謝上蒼和祈求平安，...

影／上百箱快篩劑送達！桃園優先給「這群人」使用

今天國內確診1210例，已經連3天破千例確診，民眾對家用快篩需求大幅增加。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，下午會將40...

接受陳水扁專訪談合併升格 林智堅：選舉前趕不上

新竹市長林智堅今天接受前總統陳水扁專訪，談及大新竹合併升格，林智堅表示，今年在年底選舉前確實趕不上，但仍希望朝野能就大新...

跟了柯建銘9年 林智堅這一點沒學到

新竹市長林智堅今至高雄，接受前總統陳水扁廣播節目專訪，陳水扁說，新竹如能順利合併成為直轄市，自己相當看好林智堅是好的市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。