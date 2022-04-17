跟了柯建銘9年 林智堅這一點沒學到

新竹市長林智堅今至高雄，接受前總統陳水扁廣播節目專訪，陳水扁說，新竹如能順利合併成為直轄市，自己相當看好林智堅是好的市長人選。兩人談起林智堅的從政路，林智堅在25歲時就開始跟著立委柯建銘，擔任9年助理，林智堅笑說，自己有一樣沒學到，柯建銘是老煙槍，但自己從來沒抽過一口煙，「大概是二手煙吸比較多」。

林智堅說，「自己是站在巨人的肩膀上做事」，一出社會可以遇到好師父，真的很不容易。林智堅說，之前柯建銘還問過自己，對政治有沒有興趣，「我當時很年輕就傻傻的說，沒興趣。」但人生際遇很難說，後來就參選議員、市長等。

聊起新竹動物園復興運動，林智堅說，推動的原因是自己從小就住在動物園旁，每天早上都會獅子低吼的聲音，「我小時候以為每個城市都有動物園，後來才知道全台也只有台北、高雄、新竹有。」林智堅時任議員時發現，動物園裡的動物都不快樂、病懨懨，才有推動新竹動物園改造的念頭。

林智堅在2014年當選新竹市長，當時以39歲之姿當選，成為全國最年輕縣市首長，也破了全台選舉紀錄。林智堅說，大概是自己夠勇敢，在眾人不看好的狀況勇於接受徵召參選，「選戰100天我瘦了11公斤，我真的非常想贏，這個決心可以感染身邊的人。」

林智堅說，自己當時到市場拜票時，剛開始攤商老闆說，年輕人你退伍了沒？居然要跟人選舉。後來持續拜票時，攤商說，「年輕人你很認真打拚，這票我投給你，不要讓你輸得太難看。」林智堅鼓勵年輕人，選舉沒有穩贏穩輸，參選人要展現決心，才能讓人被感染、被感動。

新竹市曾連續11年是出生率最高的城市，林智堅說，團隊盤點新竹市的特色，除了想到科技、古都外，「新竹還有什麼特色？」出生率高讓林智堅將新竹市定位為兒童城市，很多政策都以兒童為出發，讓城市特色得以被看見。

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