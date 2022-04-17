竹市波光市集、光臨藝術節等 奪德國iF設計獎13大獎

有「產品設計界的奧斯卡」之稱的德國iF設計獎（iF Design Award）近期公布2022全球設計獎名單，新竹市從逾萬件作品脫穎而出、奪13座獎項，囊括建築、室內設計、傳播設計、專業概念4領域，包含10天突破500萬人次的光臨藝術節、全國首座海浪意象建築波光市集、6萬冊藏書竹市最大龍山圖書館等。

藉此，市長林智堅也邀民眾訪竹市踩點，包括一出新竹火車站後站走路五分鐘就可抵達的日式建築「南大路警察宿舍」，每周末都有市集，2棟宿舍規畫為展覽空間與蔬食餐廳；或到訪台灣現存最大規模二戰軍事工業遺址群「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」，目前開放部分區域保溫基地，可來看大煙囪、眷村文化；還有獲室內設計獎的龍山圖書館、新竹州圖，來場好拍、好質感的設計之旅。

市府表示，德國iF設計獎創辦於1953年，堪稱產品設計界的奧斯卡，與日本GOOD DESIGN AWARD、德國Red dot紅點設計獎、美國IDEA傑出工業設計獎，同為全球認可的指標性設計大獎。今年由來自20多個國家的132位知名設計專家組成iF評審團，共有來自57個參賽國近1萬1000件作品。

市府說明，這次獲獎的「建築類別」有波光市集、新竹市總圖書館、南大路警察宿舍、中央路警察宿舍、三民國小附設幼兒園；「室內設計類別」有龍山圖書館、新竹州圖書館重啟・未來閱讀、2021光臨藝術節、○循環設計展；「傳播設計類」有2020台灣設計展動態圖形、2020台灣設計展、日本海軍第六燃料廠新竹支廠影片：我永遠的家；「專業概念類」有香山綜合休閒運動館。

行政處表示，「波光市集」由嶼山工房林聖峰建築師設計，是一棟與周遭自然環境融合，為新竹漁港量身打造的建築，配合海邊風浪意象設計波浪屋頂，並考量海風影響，在受風面設計有較大壁面協助擋風，背風面則加大開口作為進出動線，提供開闊整潔的設攤環境，木質造型牆外觀與簡明清爽的裝修，讓民眾享有兼顧衛生、舒適的消費環境。

「2021光臨藝術節」創造台灣燈會轉型典範，由來自台、日、英、德、義等8國藝術家，用光雕、音樂、藝術讓古蹟說故事，打造9大建築光雕、76件藝術作品。「光臨」象徵邀請貴賓來到新竹市，把光帶到所有人的眼前，同時也有「光來臨，黑暗散去」，帶來光明與希望之意，10天迎來500萬人次參訪，是新竹有史以來最大規模活動。

「日本海軍第六燃料廠新竹支廠影片：我永遠的家」，由肯特動畫製作，為讓公眾更好地了解這座城市的歷史文化，以及近八十年的二戰遺產，以2D動畫手繪風格的動畫講述歷史古蹟日本海軍第六燃料廠新竹支廠的故事，展現新竹人文歷史的溫情。