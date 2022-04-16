桃庇護工場推出母親節禮盒 暑假規畫20場商品巡迴展售

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今至桃園市魅力商圈，參加桃園庇護工場母親節商品行銷暨商圈結合記者會。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今至桃園市魅力商圈，參加桃園庇護工場母親節商品行銷暨商圈結合記者會。記者翁唯真／攝影

母親節將近，桃園庇護工場特別推出各式蛋糕、手工餅乾等母親節禮盒，預計於暑假期間規劃20場庇護商品胖卡巡迴展售活動，於桃園市各大商圈進行商品銷售，透過庇護工場與商圈結合，藉此提高商品曝光度及增加銷售額；桃市府勞動局目前已核發許可16家庇護工場，15家營運中，1家籌設中，庇護工作機會達150個，未來積極推動公有廳舍，爭取社會住宅及鼓勵社福團體、事業單位參與設立庇護工場。

桃園市長鄭文燦今至桃園市魅力商圈，參加桃園庇護工場母親節商品行銷暨商圈結合記者會並表示，市府逐年編列預算輔導設立庇護工場並協助產品推廣，勞動局目前已核發許可16家庇護工場，15家營運中，1家籌設中，庇護工作機會達150個，未來積極推動公有廳舍，爭取社會住宅及鼓勵社福團體、事業單位參與設立庇護工場，持續推動庇護業務，促進就業。

桃園庇護工場今年除母親節蛋糕禮盒促銷外，另有多項優惠活動提供民眾選擇，如樂桃桃咖啡簡餐坊推出消費滿1萬元打95折、滿3萬元打9折；伊甸烘焙咖啡屋4月30日前預訂9折優惠，也可使用國旅卡消費；持市民卡至桃園市府庇護商店、桃園南門公園庇護商店、沁心小站庇護餐坊等庇護工場消費，即可享9折優惠；微光庇護工場5月21日「寵愛媽媽健康禮盒組」優惠價498元；義美庇護工場母親節手繪蛋糕即日起至4月17日早鳥預購88折，4月18日至5月1日92折等。

勞動局指出，今日活動也表揚11個優勝機關及30家企業，去年採購桃園庇護商品金額超過1500萬元；為提升民眾對於本市庇護商品的認識，更近距離展示各家工場特色及優勢，預計於暑假期間規劃20場庇護商品胖卡巡迴展售活動，民眾可上桃園市身心障礙者庇護商品easy購訂購。

庇護工場 桃園 母親節

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