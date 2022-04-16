桃園龍岡米干節今下午熱鬧灑水祈福 祈求疫情退散
桃園「2022龍岡米干節」今明2日在龍岡大操場舉辦，不過受疫情影響，今年潑水節改以灑水洗淨祈福方式為民眾祈福，今天下午3時準時開啟灑水裝置，拉開序幕，桃園市長鄭文燦也蒞臨現場，並繞會場一圈親手替民眾祈福，也祈求全台疫情盡快退散，現場民眾可以在活動現場領取體驗券，體驗滇緬傳統遊戲服飾體驗及米干DIY等，及品嘗許多的在地滇緬美食攤位。
一年一度的米干節今日展開，現場邀集50間以上的特色滇緬泰美食聚集，民眾可以在活動現場領取體驗券，體驗滇緬傳統遊戲拉老道及轉輪盤、滇緬服飾體驗及米干DIY等在地文化體驗，及踩街遊行，今天上午就吸引了上千人前來參與。
潑水節的文化是東南亞泰國、緬甸、寮國等國和雲南傣族的文化傳統，水是潔淨的象徵，潑水象徵爲對方洗淨一切不好的事，為新的一年祈福，今邀請三寶寺高僧及鄭文燦到場替民眾灑水祈福，並在下午3時將灑水系統啟動，水花由空中滴滴落下，讓眾人興奮不已。
鄭文燦表示，今天潑水節沒有打水戰，只有灑水祈福，不過也代表同樣的意思，希望龍岡米干節把異域的孤軍及魅力金三角的故事帶回來；今天也請了很高僧來祈福，不管是潑水節或火把節，都希望全國的疫情可以結束，祈福、驅逐瘟疫，也希望大家能打好第3劑再來參加活動。
桃市府觀光旅遊局也提醒民眾，活動2日也規劃接駁龍岡忠貞商圈與大操場免費接駁專車，外地來的民眾可以搭乘中壢火車站「112南」公車即可串聯龍岡大操場（游泳路口站）和忠貞商圈（貿易七村站），而市府也與旅行社、龍岡在地協會另規劃為期3個月的龍岡小旅行，即日出團到6月30日，有興趣民眾可上網查詢。
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