社福團體辦公益愛心健走 邀家庭照顧者放鬆身心

新竹市杜華神父社福基金會今天舉辦公益健走活動，邀請銀髮長者及家庭照顧者一起到十八尖山踏青，盼透過戶外運動調適生活及心情。

新竹市杜華神父社福基金會發新聞稿表示，為鼓勵銀髮長者走出戶外，延緩失能失智及家庭照顧者有機會放鬆平日疲憊的身心，今天在十八尖山舉辦第4屆「守住歲月‧憶起走」公益愛心健走活動。

杜華神父基金會指出，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，活動以「不群聚」方式辦理，取消開幕、閉幕儀式及沿途闖關活動，民眾在遵循防疫規定下，走出戶外運動。

63歲的家庭照顧者楊宜榛表示，平日獨力照顧重度失能的67歲丈夫，今天特地申請「長照喘息服務」，才能安心出門參加健走。

楊宜榛說，家庭照顧者24小時無法休息，心理、生理壓力巨大，過去情緒沒有出口，讓她時常失控咒罵丈夫，事後又感到難過懊悔，感謝杜華神父基金會提供喘息服務，讓她能外出透透氣、放鬆身心。

杜華神父社福基金會執行長楊銀美表示，活動邁入第4屆，邀社會大眾關注失能、失智、獨居長者，也一同關心家庭照顧者，用行動幫助他們。

楊銀美指出，家庭照顧者平時少有機會放下照顧工作，外出享受休閒娛樂，協助民眾申請「長照喘息服務」，讓家人能夠一起外出活動，放鬆身心，避免「長照悲歌」發生。

楊銀美表示，今年除獲科技公司贊助活動經費，還有在地愛心店家提供補給點心飲料，讓民眾帶回享用，逾百名參與者欣賞春日美景、增進家人關係，更能培養健康運動好習慣。