桃園陳姓宗親會力挺選市長 呂玉玲：該承擔絕不退縮

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
呂玉玲今表示，該她承擔，她絕對會全力以赴。記者翁唯真／翻攝
呂玉玲今表示，該她承擔，她絕對會全力以赴。記者翁唯真／翻攝

國民黨桃園市長人選喬不定，不管空降或在地都各有支持聲音，外傳桃園市長邱奕勝支持立委呂玉玲參選，她今上午出席陳姓宗親會第13屆第2次理監事聯席會議，總會長陳傳民力挺呂玉玲爭取提名參選；呂玉玲表示，宗親的關心與期待她都銘感於心，該她承擔，她絕對會全力以赴。

今天桃園市陳姓宗親會舉辦第13屆第2次理監事聯席會議，會中由總會長陳傳民率歷屆總會長、各區理監事與幹部，宣布力挺呂玉玲爭取國民黨桃園市長提名參選市長，陳指出，呂玉玲3屆立委任內做事認真，低調行事，是走遍桃園與鄉親一起努力的客家妹，立委任內政績皆有目共睹，但不代表「低調就是無名」。

陳表示，近期媒體上對呂玉玲的一些批評，很多都不是真的，許多宗親看到都為呂玉玲抱不平，呂玉玲是陳家媳婦，是宗親的驕傲，今天宗親會一致決定，力挺呂玉玲，期許呂玉玲用客家精神，為桃園創造更多的繁榮與進步。

呂指出，宗親會在她從政以來，給予她相當大的協助，桃園是她的絕對希望桃園能更好，對於被點名參選桃園市長，她很榮幸並強調，該她承擔，她絕對不會退縮迴避打拚桃園的未來。

呂說，近期有很多關於她被點名參選桃園市長的流言蜚語，過去3屆立委選舉，也有很多惡意與不實的批評，也一一挺過來，為鄉親、為國民黨守住平鎮、龍潭這席立委。她說，或許呂玉玲沒有閃亮的個人特色，但這些年紮實的地方服務，與為鄉親爭取的成績，皆是一步一腳印，打拚為桃園的證明，並拜託在場鄉親用行動破除謠言，為桃園爭取勝利。

今天桃園市陳姓宗親會總會長陳傳民宣布，力挺立法委員呂玉玲爭取國民黨桃園市長提名參選市長。記者翁唯真／翻攝
今天桃園市陳姓宗親會總會長陳傳民宣布，力挺立法委員呂玉玲爭取國民黨桃園市長提名參選市長。記者翁唯真／翻攝

桃園 呂玉玲 國民黨

延伸閱讀

共存還清零無法拍板 呂玉玲：政治防疫是新台灣模式？

柯志恩：朱立倫否認要徵召呂玉玲 強調自己不是笨蛋

高中以下停課新標準 呂玉玲建議校園全普篩勿貿然放寬

藍桃園市長提名陷亂局 趙少康提1招「勝選非常有希望」

相關新聞

石門水庫入園月初漲價 地方反彈

桃園市觀光旅遊局與水利署北水局合作發展石門水庫跨域風景區亮點，去年委外經營後，業者本月9日調漲車輛入園收費，引發地方反彈...

竹縣逾3萬小學生備打疫苗 家長急問：新竹什麼時候開打

衛福部食藥署今天（17日）通過6到11歲兒童接種莫德納疫苗緊急授權使用，劑量為成人的一半，需完整接種2劑、間隔28天，不...

桃園私大4校明起復課 中原大一線上、新生醫專期中考

桃園市私立中原大學、萬能科大、龍華科大、銘傳大學及新生醫護管理專校等多所大學校院爆發學生染疫停課，桃園市府教育局今天公布...

頭份市30歲男確診CT值16.8 疫調8天25處公共場域足跡

苗栗縣今天新增5例確診，其中案34670因有症狀自行快篩、篩檢PCR，昨天晚上確診，CT值16.8，傳染力還相當高，縣府...

異域孤軍落地桃園延續文化 米干節火舞祈福全台罕見

桃園市2022龍岡米干節透過雲南少數民族「火把節」傳統節慶方式，今天傍晚舉辦閉幕儀式，現場火舞祈福，感謝上蒼和祈求平安，...

新豐松林國小明天全校停課 超過10班與確診者密切接觸

新竹縣新豐鄉松林國小因1學生確診，該班自13日已停實體課10天，但經疫調確診學生與超過10個班級有密切接觸，考量採檢結果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。