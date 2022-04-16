桃園陳姓宗親會力挺選市長 呂玉玲：該承擔絕不退縮

國民黨桃園市長人選喬不定，不管空降或在地都各有支持聲音，外傳桃園市長邱奕勝支持立委呂玉玲參選，她今上午出席陳姓宗親會第13屆第2次理監事聯席會議，總會長陳傳民力挺呂玉玲爭取提名參選；呂玉玲表示，宗親的關心與期待她都銘感於心，該她承擔，她絕對會全力以赴。

今天桃園市陳姓宗親會舉辦第13屆第2次理監事聯席會議，會中由總會長陳傳民率歷屆總會長、各區理監事與幹部，宣布力挺呂玉玲爭取國民黨桃園市長提名參選市長，陳指出，呂玉玲3屆立委任內做事認真，低調行事，是走遍桃園與鄉親一起努力的客家妹，立委任內政績皆有目共睹，但不代表「低調就是無名」。

陳表示，近期媒體上對呂玉玲的一些批評，很多都不是真的，許多宗親看到都為呂玉玲抱不平，呂玉玲是陳家媳婦，是宗親的驕傲，今天宗親會一致決定，力挺呂玉玲，期許呂玉玲用客家精神，為桃園創造更多的繁榮與進步。

呂指出，宗親會在她從政以來，給予她相當大的協助，桃園是她的絕對希望桃園能更好，對於被點名參選桃園市長，她很榮幸並強調，該她承擔，她絕對不會退縮迴避打拚桃園的未來。