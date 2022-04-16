市公所覓得承攬廠家 頭份公辦民營幼兒園歇業危機化解

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市公辦民營幼兒園經市公所重新招標完成，5月起將由社團法人中華民國文教產業及補習服務品保協會接手經營。圖／頭份市公所提供
頭份市公辦民營幼兒園經市公所重新招標完成，5月起將由社團法人中華民國文教產業及補習服務品保協會接手經營。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市公辦民營幼兒園因受委託的文教基金會遭廢止，5月起將無法繼續經營，園內200多名幼童及員工何去何從，引發地方高度關切，市公所擬具方案尋求無縫接軌，最近重新招標完成議價，5月起將由社團法人中華民國文教產業及補習服務品保協會接手經營，幼兒園先前面臨的窘況終於獲得解決。

頭份市幼兒園2005年起由糖葫蘆文教基金會承攬營運，十多年來辦學績效評鑑及教學品質穩定，但基金會受疫情影響，捐助財產未達最低額度，遭教育部依法廢止設立許可，並經法院公告解散登記，幼兒園預定4月結束後停止營運，園內183名幼童在學期中面臨中轉安置，28名員工的工作權也受衝擊，引發家長及員工錯愕恐慌。

全案經縣府、市公所及民代辦說明會討論，決定尋求原地繼續營運、無縫接軌，市公所辦理重新招標，已有新的承攬業者，羅雪珠特別在臉書向鄉親市民報告進度，強調後續將督導接手的廠商秉持初心，讓頭份幼兒園有更好的學習環境。

她指出，教育部及縣府允諾專案加速處理此次業者變更的後續行政程序，市公所團隊4月1日重新辦理委外經營管理勞務採購案招標，14日完成議價，由中華民國文教產業及補習服務品保協會得標，後續將依法規完成簽約，5月1日起銜接辦理。​

市公所指出，得標廠商辦理相關幼教及兒童業務經驗豐富，承攬多個縣市的托育機構、幼兒園，與育達科大等院校也保持長久產學合作關係，深耕地方發展，對方除了允諾保障在園老師的工作權，並提供後續進修機會，至於幼兒照顧，廠家也有完整規畫課程，保證在園孩童受教權，下周並將舉辦家長說明會。​

幼兒園 教育部 補習

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