湖口畜牧場堆廢木發臭惹民怨 排放廢水超標縣府擬開罰

新竹縣湖口鄉和興村1間畜牧場，被地方民眾指控疑似因堆放廚餘及事業廢棄物，不僅時常發出臭味，更汙染土地及水源。環保局日前會勘，發現現場堆放大量廢木材遠超過廢清書許可範圍，將依廢棄物清理法對負責人裁處，另外畜牧場廢水排放超標，也將依水汙染防治法》開罰。

縣議員羅美文指控，湖口鄉和興村1間畜牧場已經無農牧事實，卻仍任意堆置廚餘與疑似有害事業廢棄物，不僅傳出噁心刺鼻的臭味，甚至有汙染地下水及灌溉用水疑慮，民眾陳情2、3年未見改善，環保局雖曾開罰，仍遏止不了業者行為，盼獲得縣府重視能夠廢止畜牧場登記相關許可，還給村民乾淨家園。

羅美文表示，預計15日下午將邀集縣府環保局、農業處、工務處等相關單位前往會勘釐清爭議。環保局事業廢棄物防治科今日初步回應，該畜牧場曾用廚餘養豬，引進廢木材用於烹煮廚餘，不過後來畜牧場不養豬了後，擬將植物性底渣及蔬果殘渣轉做肥料，現場可見6至7桶的半成品，推測是用於檢測後要申請肥料登記證之用。

事業廢棄物防治科表示，民眾陳情臭味應為現場堆置大量廢木材腐爛發酵所造成，現地開挖3公尺深也未發現有埋死魚等跡象，由於畜牧場堆放的木材已明顯超出廢清書容許範圍約3至4倍，若未在14日前改善，可依據違反廢棄物清理法第31條開罰，另外廢木材存放過程具有惡臭物質卻沒有抑制其逸散或除臭措施，也違反同法第39條規定，15日將再次會勘確認業者是否改善。

水汙染防治科也表示，經上周四會勘已在畜牧廠廢水排放口採取水樣，並以最速件送檢，結果出爐排放水中的化學需氧量為602mg/L，略高於放流水標準600mg/L，針對超出法規標準值將依違反水汙染防治法第30條第1項第2款規定，處3萬到300萬元罰鍰。