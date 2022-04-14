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竹商女籃奪HBL乙組三連霸 林智堅送帽T、6萬元獎勵金
新竹市繼光復高中勇奪HBL甲組首座男籃冠軍獎杯後，新竹高商女籃隊也以全勝之姿奪下HBL乙組冠軍，締造三連霸紀錄。市長林智堅今天下午在市府接見「冠軍女孩」表揚，討教連3年無敗場的秘訣，並送上6萬元獎勵金及球員挑選的帽T勉勵。
市府指出，新竹高商106、107學年度以1、2分之差敗給對手，無緣晉級全國，109學年度起連續3年以全勝之姿稱霸賽場，從第一季12勝、第二季24勝到第三季36完成全勝紀錄，今年挺進冠亞軍賽更以80比45輕取永春高中，締造隊史新紀錄。
林智堅下午接見竹商女籃球員，總教練陳姿汶與隊長林慈筠代表球隊分享一路走來的心情。陳姿汶說，「球員們有心，教練才能夠帶到她們的心」，最喜歡她們團隊精神，「團結力量大」，不只把進攻、防守做好，球員私下也照顧與陪伴彼此。
3年級的隊長林慈筠，本屆賽事也拿下「最佳阻攻后」個人獎項，她說，學姊留下24連勝紀錄，自己在校剩一年時間，不希望有敗場紀錄，心理壓力很大，這一年練習多在訓練團隊合作，有感「一個人可以走得很快，但一群人可以走的更遠。」
林智堅肯定新竹高商女籃的奮戰團隊精神，期許竹商在校長劉曉雯與總教練陳姿汶領導之下，明年成績依舊亮眼，自己也很高興在擔任市長這幾年來，各校在運動賽事上都有亮眼成績，今年新竹市在籃球賽事上更是豐收的一年，他與有榮焉。
市府教育處說明，林智堅市長上任後重視體育扎根工作，投入近8000萬元在各項選手培訓、參賽上，在籃球項目的訓練站上有8間國小、7間國中及5間高中，這些基層扎根的成果則在HBL賽場上完整展現。
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