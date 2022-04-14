聽新聞
test
0:00 / 0:00

美援中原營區1.8億修復開工 鄭文燦：打造桃版華山園區

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府啟動中原營區設施群修復工程，未來打造為桃版華山藝文園區。示意圖／市府提供
桃園市政府啟動中原營區設施群修復工程，未來打造為桃版華山藝文園區。示意圖／市府提供

桃園市政府啟動中壢區前聯勤司令部閒置中原營區活化計畫，市長鄭文燦今天下午主持中原營區設施群修復工程開工祈福典禮，他表示，中原營區保留19棟庫房群打造為「桃園版華山藝文園區」，第一期10棟庫房將斥資1.8億元修復工程動工，預定今年11月完工、12月將舉辦桃園文創博覽會。

中壢區台一線與普忠路口的中原營區占地約12公頃，過去是國防部聯合後勤司令部營區，早年為接受美援物資建立的倉儲放置所，之後閒置未用，市政府爭取與國防部合作推動營區活化計畫，保留營區19棟庫房群，計畫打造中原文創園區及中原創業村，成為推動文化創意、藝術展演等研發產業專區。

鄭文燦表示，營區19棟庫房設施群修復案，先進行10棟庫房修復工程，打造中原文創園區，規畫文創市集、藝術展覽、表演空間、人才孵化、餐飲空間及公共行政6大功能空間使用，今年11月完工後，12月將舉辦2022桃園文創博覽會，該地點前有台一線、後有台鐵中原車站，未來的「桃園版華山藝文園區」，將成為中壢亮點。

桃園市政府啟動中原營區設施群修復工程，營造中原文創園區成為桃版華山藝文園區。記者曾增勳／攝影
桃園市政府啟動中原營區設施群修復工程，營造中原文創園區成為桃版華山藝文園區。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）主持中原營區設施群修復開工，打造桃版華山藝文園區。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（中）主持中原營區設施群修復開工，打造桃版華山藝文園區。記者曾增勳／攝影

桃園 文創 鄭文燦

延伸閱讀

桃園增87確診科技廠移工未計入 國中生無緣全中運奪牌

桃園購物節今壓軸抽千萬好宅 他花1萬5抽中最大獎

桃園染疫師生破百 他疾呼鄭文燦：別跟中央停課標準

居民仍受美福空汙所苦 羅智強：鄭文燦欠人民一個道歉

相關新聞

美援中原營區1.8億修復開工 鄭文燦：打造桃版華山園區

桃園市政府啟動中壢區前聯勤司令部閒置中原營區活化計畫，市長鄭文燦今天下午主持中原營區設施群修復工程開工祈福典禮，他表示，...

「班班有冷氣」苗縣提前於2月達標 縣長赴大埔國小宣示

苗栗縣政府府配合推動中央「班班有冷氣」政策已提前達標，在今年2月完成全縣145所國中小學教室安裝冷氣機與電力系統改善，縣...

竹市機車汰舊換新補助出爐 連中央補助最高領4萬6300元

新竹市老舊機車換購電動機車補助方案今天出爐，新竹市為提高綠色運輸使用比例，加碼維持去年水準最高1萬元，並擴大補助中低、低...

觀新藻礁環教場所9日揭牌 另一邊大潭藻礁工程成對比

位在桃園新屋的「藻礁生態環境教室」於去年11月向環保署申請環境教育設施場所認證通過，於本月9日正式揭牌，沿著海岸線望去，...

桃園市大園區突停電 影響1200戶波及學校 已恢復供電

桃園市大園區今天上午約7點突然停電，兩小時後才陸續恢復供電，初步估計影響1200戶，因為逢大雨，學校教室外的活動課程改室...

竹縣全中運 柔道抱4金1銀2銅

今年竹縣全中運柔道代表隊由尖石國中、東泰高中、仰德高中3校組成，成績超越去年，共抱回4金1銀2銅，更拿下國中男子組總錦標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。