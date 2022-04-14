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美援中原營區1.8億修復開工 鄭文燦：打造桃版華山園區
桃園市政府啟動中壢區前聯勤司令部閒置中原營區活化計畫，市長鄭文燦今天下午主持中原營區設施群修復工程開工祈福典禮，他表示，中原營區保留19棟庫房群打造為「桃園版華山藝文園區」，第一期10棟庫房將斥資1.8億元修復工程動工，預定今年11月完工、12月將舉辦桃園文創博覽會。
中壢區台一線與普忠路口的中原營區占地約12公頃，過去是國防部聯合後勤司令部營區，早年為接受美援物資建立的倉儲放置所，之後閒置未用，市政府爭取與國防部合作推動營區活化計畫，保留營區19棟庫房群，計畫打造中原文創園區及中原創業村，成為推動文化創意、藝術展演等研發產業專區。
鄭文燦表示，營區19棟庫房設施群修復案，先進行10棟庫房修復工程，打造中原文創園區，規畫文創市集、藝術展覽、表演空間、人才孵化、餐飲空間及公共行政6大功能空間使用，今年11月完工後，12月將舉辦2022桃園文創博覽會，該地點前有台一線、後有台鐵中原車站，未來的「桃園版華山藝文園區」，將成為中壢亮點。
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