中壢仁愛派出所海砂屋重建 預計明年7月完工

桃園中壢警分局仁愛派出所鑑定為海砂屋，市府辦理重建，歷經疫情及物價上漲，追加預算至1億2506萬2千元，今年1月招標完成，將在原址重建地下1層、地上5層建築，今天開工，預定明年7月竣工。

位在中壢區華美一街的仁愛派出所於1991年取得執照使用迄今，2009年曾因辦公廳舍樓層間壁癌、梁柱與天花板混凝土剝落等狀況，辦理結構補強作業，2019年委託「桃園市土木技師公會」針對建物辦理「氯離子含量」及「結構強度」鑑定，評估結果建議拆除重建，編預算辦理拆除新建工程，期間因疫情、營建原物料及人力成本不斷攀升，將總工程金額由9500萬元追加至1億2506萬2千元，今年1月才順利招標。

有員警指出，當初廳舍沒人牆壁嚴重剝落，根本沒人敢睡在派出所裡，更有員警差點被天花板混凝土砸中，相當驚險；新建仁愛派出所計畫興建樓地板面積2398.96平方公尺的地下1層、地上5層建築，並將節能減碳、綠建築等相關政策融入設計規劃，以符合環保要求。

在建築設計上，地下室有6個汽車位及18個機車位，1樓為民眾洽公空間及所長、副所長室，2樓有辦公室、餐廳等空間，3至5樓為員警的寢室。