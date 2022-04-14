「班班有冷氣」苗縣提前於2月達標 縣長赴大埔國小宣示

苗栗縣政府府配合推動中央「班班有冷氣」政策已提前達標，在今年2月完成全縣145所國中小學教室安裝冷氣機與電力系統改善，縣長徐耀昌上午視察大埔國小裝設情形，並啟動冷氣及調整設定溫度，宣示各校從今夏起將不再悶熱難耐，無論城市、鄉村學校都擁有舒適優質的學習環境。

縣府指出，行政院定今年5月前達成「班班有冷氣」政策，為維護用電安全並全面啟動校園電力改善工程，在中央、地方齊心推動下，苗栗縣145所國中小3406間教室在今年2月就已全面完成安裝冷氣機與電力系統改善，共安裝6783台冷氣，總經費約9億5180餘萬元，其中縣府配合8603餘萬元。

縣內推動「班班有冷氣」且導入能源管理系統，設置即時資訊看板以落實校園用電智慧管理，師生可透過看板得知學校總用電量、各班冷氣機使用電量等資訊，藉由自主學習了解「如何珍惜資源」，就地實踐能源教育，讓學生查看學校用電量、太陽光電種電量及減少多少二氧化碳，在生活中學習節約能源。

徐耀昌上午會同議員及教育處長葉芯慧等人視察竹南鎮大埔國小教室安裝冷氣情形，校方透過85吋電視撥放陽光鋼鐵人棒偶劇，引導學童了解使用冷氣時也能節約用電，同時安排小小解說員解說即時資訊面板資訊。

徐耀昌指出，氣候變遷，台灣夏天氣溫動輒高達攝氏35度以上，悶熱的海島型氣候影響學生學習效能，在「班班有冷氣」目標下，各校今年夏季起教室將不再悶熱難耐，期待學子在舒適環境中認真學習並提升專注力。

他表示，台灣常態從5月開始進入氣溫炎熱時節，中央統一訂定以室溫超過28度以上、室外噪音嚴重干擾或空氣品質指標AQI高於紅色警示等時機為開機使用原則。