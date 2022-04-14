竹市機車汰舊換新補助出爐 連中央補助最高領4萬6300元

新竹市老舊機車換購電動機車補助方案今天出爐，新竹市為提高綠色運輸使用比例，加碼維持去年水準最高1萬元，並擴大補助中低、低收入戶最高補助3萬元，還首創補助中低收入戶電動機車充電費6千元。

科管局今年首度加入加碼行列，祭300萬元補助單純淘汰老舊機車者，讓沒有意願購買新車的民眾也能共享補助，減少移動汙染。

新竹市連年祭出機車汰舊換新補助，新竹市電動機車數量增至1萬966輛，比2015年的922輛成長比率高達1089%，目前電動機車占機車總數3.9%，為六都以外第1名。

市府環保局今天在市府幸福廣場舉辦記者會，副市長沈慧虹宣布今年延續機車汰舊換新補助政策，地方加碼補助總額532萬元，鼓勵民眾淘汰96年6月30日前出廠的老舊機車，換購重型電動機車補助1萬元、換購輕型或小型電動機車有補助6千元，連同中央環保署、經濟部的補助，竹市老舊機車一般車主汰舊換新可一口氣領2萬300元。

不僅鼓勵一般民眾汰舊換新，市府今年也擴大補助中低、低收入戶，汰舊換購重型電動機車有3萬元補助、換購輕型或小型電動機車則有1萬8千元，再加上中央補助，最高可領4萬6300元補助，為歷年最優。另外還有首創全國的6千元充電費用補助。

市府環保局指出，就往年經驗，只要在年底前提出汰舊換新補助申請，幾乎都可以獲得補助，不會提前額滿，但也鼓勵民眾盡早申請，今年針對前100名申請「汰舊換購電動機車」民眾，加送早鳥禮「客製化擋泥板貼紙」1份，可獲得獨一無二專屬貼。

科管局副局長胡世民也出席記者會帶來好消息，表示針對單純淘汰老舊機車者，科管局首度提供補助，一般民眾補助1千元、低收入戶補助2千元，連同環保署廢車回收一站通的汰舊補助2300元，在竹市汰舊機車最高可領4300元。胡說，園區從業人口14萬元，數據分析9成5使用私人運具通勤，又達6成騎機車，盼補助為環境盡分心力。

市府環保局局長江盛任說，汰舊換購電動機車與單純淘汰老舊機車補助期限皆追溯至今年元旦，目前新竹市透過汰舊換新補助、稽查管制雙管齊下，二行程機車目前剩4307輛，占全市機車總數1.5%，成效不錯，持續辦理加碼補助，減少老舊機車數。