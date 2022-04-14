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觀新藻礁環教場所9日揭牌 另一邊大潭藻礁工程成對比
位在桃園新屋的「藻礁生態環境教室」於去年11月向環保署申請環境教育設施場所認證通過，於本月9日正式揭牌，沿著海岸線望去，就可看到大潭藻礁的正在施作的第三天然氣接收站工程，形成對比；珍愛藻礁公投領銜人潘忠政受訪表示，政府有義務將美好環境跟觀念提供給人民，但同時也像是桃市府的遮羞布，應公開每年生態調查資料，才不會淪為空口說白話。
2014年劃設「觀新藻礁生態系野生動物保護區」全長4.3公里，靠著海岸巡護隊及當地環保團體努力，生態慢慢恢復，藻礁教室解說員指出，大潭藻礁的生態比起觀新藻礁區域更加豐富，大潭因開發遭受破壞，也讓人心痛。
潘忠政表示，政府有義務將美好環境跟觀念提供給人民，不過觀新藻礁就向市府的櫥窗及遮羞布，當初就應該堅持不讓中央開發，不斷說政府花了多少錢，成立多少巡守隊，應每年做生態調查並公布資料，需要有數據佐證，而非政府空口說白話。
有民眾認為，既然政府已經縮小開發範圍，破壞理論上會減少，對此潘忠政指出，興建港口及防波堤這些，就會讓海浪變小，而藻礁生態所需的環境為浪大水濁，現在改變生態雖然可以長出珊瑚礁，但珍貴的藻礁就會慢慢減少。
潘忠政說，上次去看他們持續觀察的G2區藻礁有減少趨勢，不過這也很片面，而中研院研究員陳昭倫想要做調查也需過中油批准，因此希望政府能公開調查結果，會持續監督政府。
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