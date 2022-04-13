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桃園龍潭區間測速爭議 民間有異見學者提解套

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
台3線龍潭段區間測速今年2月啟用，近日儀器精準度引質疑。記者曾增勳／攝影
台3線龍潭段區間測速今年2月啟用，近日儀器精準度引質疑。記者曾增勳／攝影

桃園市轄內台三線龍潭段區間測速引發誤測爭議，雖然警方已經確認儀器無異常，仍難化解民眾疑慮，對此交通學者指出，若既有申訴程序難服眾，建議可依同時段進入區間的其他車輛資料，佐證儀器在事發當下正常運作，並提醒主管機關於設置時，須多加留意經濟影響及民間反彈。

中央警察大學交通學系副教授陳高村表示，區間測速儀器每年定期檢驗，但仍會引發部分民眾質疑偶發性失準，主管機關在事發後才臨時檢驗或出示證明文件，有時難服眾，建議可調閱同時段進入區間的其他車輛資料，以佐證儀器在事發時無異常；而民眾若有疑慮，也要記得申訴。

陳高村指出，依現行經驗，只要設置區間測速，絕大多數駕駛人一定會減速，且不像定點測速「一過就超速」，可有效降低區間內超速發生；陳也強調，據研究，行車速度低雖不一定降低事故率，但駕駛反應時間增長、衝擊力減弱，傷亡嚴重性一定會降低，效率跟安全取捨下，還是安全較重要。

陳高村說，區間測速在國外多用於監控交通車流狀況，若速度異常緩慢，代表可能有事故，而非作為執法工具，國內近來普設區間測速，也須留意經濟影響及民間反彈。

桃園交警大隊指出，龍潭區台三線區間測速路段設置於50.5至51.7公里，速限為60公里，採用的系統有經濟部標準檢驗局委託工研院於2021年10月15日所發「區間平均速率裝置檢定合格證書」為據，檢定合格號碼為J1GE1000122，並於今年1月19日通過資安檢測。

交大提醒，民眾若有疑慮，可於30天內市府交通事件裁決處陳述意見。

測速 桃園

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