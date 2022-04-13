竹北落後又破舊？ 網評這兩地同是竹北市卻差很大

竹北市因竹科人口湧入，在短短20年間崛起，不僅人口大幅成長超過一倍，還在持續快速上升，區內高樓林立，房價更是飆漲出天價，不過卻有台北民眾到竹北車站周邊覺得十分落後，甚至惡評「第一次看到比萬華還破的地方」，引起網路熱議。

這名來自台北的民眾在PTT上發文表示，開車經過竹北，卻覺得市區整體灰濛濛一片，房子到處都是淋雨水泥牆的感覺，更稱「河看起來也是又髒又臭又浮油」，不敢相信是所謂竹北市區、火車站附近，與電視、網路上的竹北印象差距甚大。

有網友就回應，竹北其實分成新舊市區，舊市區就是指車站周邊方圓約1.5公里的範圍，許多建築都是4、50年的老房子、透天厝，區域內也少見高層大樓，不過卻是老竹北人生活聚集的地方，更有竹北天后宮、竹北市場等熱門景點在此座落，有在地民眾也稱道地美食都在這。

而許多人印象中現代都市的竹北，則是指高速公路東側到高鐵站的區域，區域內不僅都是2、30層的大樓，更有許多高級豪宅隱身其中，近期更因遠百竹北開幕炒熱當地購物氣氛，近年大舉吸引竹科家庭搬入，出現許多令人瞠目結舌的高房價建案。

對於來自台北的民眾發文惡評竹北破敗，有網友就回應「全台灣有哪個舊城區是讓你感覺很進步的」，更有人反嗆「但你還是買不起」、「去高鐵那帶看看保證嚇死你」，認為竹北只是東西區發展時間不同，更有人說舊市區過去也是新竹縣最熱鬧的地方之一。

有老竹北人就稱，過去高速公路以東都是農田，卻在20年間建起棟棟高樓，如今六家一帶新市區確實發展起來，但舊市區並沒有因此沒落，反而是東西同步發展呈現不同面貌，甚至準確來說竹北分為3區，台1線以西、靠海的鳳岡一帶雖同屬竹北市，至今仍滿布稻田，可感受淳樸的農村氣息。