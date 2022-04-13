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美福倉儲大火影響範圍擴大至27里 業者同意敦親睦鄰

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
美福倉儲6樓還有廢棄物未清理完畢，環保局今天再罰100萬元。記者鄭國樑／攝影
美福倉儲6樓還有廢棄物未清理完畢，環保局今天再罰100萬元。記者鄭國樑／攝影

桃園市美福倉儲大火造成空氣、廢棄物污染引發民怨，市政府環保局、蘆竹區公所今天下午首次與業者商談後續清運廢棄物，和責任補償、敦親睦鄰事宜。

環保局和業者商談後，發布消息表示今天複查美福廢棄物清運工作，確認倉儲4樓約2500噸腐臭廢棄物雖已清空，但仍殘留少部分惡臭物質；6樓煙燻廢棄物尚餘約3500噸仍未清理完畢，認定未改善完成，依違反廢清法第36條規定重罰100萬元，並限期兩周內清理完畢。

環保局指出，美福公司上月火警嚴重影響周邊空氣品質及居民生活，已依違反空污法32條規定處500萬元最高罰鍰，今天再依廢清法罰100萬元，業者28日前需完成清除。

美福公司今天下午由羅姓發言人，與台大環境工程研究所前所長吳先琪等人拜訪蘆竹區公所，區公所正式把受災害影響的27個里的資料交給美福評估，美福表示自己雖然也是火災受害者，不過有誠意做好敦親睦鄰工作。

公所表示，原先評估影響區域有17個里包括龜山兩個里，後來發現影響範圍不只這些區域，再納入龜山區大坑里和蘆竹區南崁等9個里，合計27個里。美福把這次和地方互動定位在「敦親睦鄰」，和公所、環保局討論約1小時後，表示公司內部會再討論如何做好這27里的敦親睦鄰工作。

美福公司說，6樓的廢棄物清運工作正在加速，會盡量按照環保局的要求在期限內完成。

廢棄物 桃園

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